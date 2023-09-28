Четверо юных норильчан стали стипендиатами Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой

Напомним, победителями конкурса в этом году стали: Алексей Латышев, ученик Норильской детской художественной школы им. Н. П. Лоя; Линар Муратшин, ученик Талнахской детской школы искусств по специальности «баян»; Владислав Шевченко, ученик Норильской детской школы искусств по специальности «кларнет». К слову, Владислав становится стипендиатом фонда уже во второй раз. И ещё один победитель — Николай Сафонов, ученик Норильской детской музыкальной школы по специальности «виолончель».

«Мы провели конкурсный отбор уже в третий раз. При этом из года в год норильчане на городском уровне показывают впечатляющие результаты, которые сравнимы с достижениями на региональных отборах. Некоторые участники становятся стипендиатами и отправляются в летний творческий лагерь второй год подряд, — говорит Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН. — Каждый год осенью мы собираемся в креативном пространстве АРН, чтобы у ребят была возможность рассказать о своей поездке и вдохновить всех юных музыкантов и художников Большого Норильска развивать свои таланты ещё усерднее и принимать участие в конкурсных отборах фонда».

«Это моя первая поездка в Суздаль. Каждый день в первой половине дня у нас были пленэры. В солнечные дни нас вывозили к разным церквям, а в непогоду мы рисовали музыкантов. А ещё мы участвовали в проекте «Суздаль глазами «Новых имён»: слушали лекции, а затем написали рассказ и нарисовали к нему иллюстрацию. Мою работу даже взяли на обложку книги», — делится Алексей Латышев.

«Первое, что можно найти для себя в летней школе, — это друзей-единомышленников, а ещё интересные концерты и мастер-классы. У нас было определённое учебное расписание. День через день мы занимались с педагогами, играли в оркестре, изучали полезные предметы, а в остальное время самостоятельно отрабатывали навыки и изучали город», — делится Владислав Шевченко.

«Мы ходили на экскурсии, например в Музей деревянного зодчества и Суздальский кремль. Было очень много интересных занятий, можно было даже ходить на мастер-классы по другим инструментам. Со мной занимался Кирилл Владимирович Родин, мне он очень понравился. Всего нас было восемь виолончелистов. Мы отрабатывали разученные в Норильске произведения. Появились новые друзья», — говорит Николай Сафонов.

«Поездка в Суздаль мне очень понравилась. Эмоций было много, особенно в первые дни. Мастер-классы были очень хорошие, и мне повезло, что моим преподавателем был Иосиф Иосифович Пуриц. Я участвовал в двух концертах: первый — отделения народных инструментов, а второй — «Россия глазами «Новых имён». Со мной в поездке был и мой педагог по баяну», — говорит Линар Муратшин.

«Я и сам узнал много нового от Иосифа Иосифовича: как не волноваться на сцене, как работать с дыханием, как настроиться на материал и войти в художественный образ. Среди всего прочего были и методические рекомендации, и различные упражнения, и подготовка к концертному исполнению. И подобные семинары, творческие лаборатории на раскрытие интересных тем проводил каждый педагог. Я посетил занятия почти всех своих коллег-баянистов из других городов. Мы обменялись контактами на будущее», — рассказывает преподаватель по классу баяна Талнахской детской школы искусств Владимир Кузнецов.

Поздравить ребят с успешным завершением школы пришла и Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике: «Хочу сказать слова благодарности всем ребятам, ведь вы каждый день уделяете время развитию своих навыков. Большое спасибо Благотворительному фонду «Новые имена» и лично Денису Мацуеву, который в 2019 году поверил в таланты наших ребят, и у них третий год подряд есть уникальная возможность участвовать в конкурсе. Ведь даже само участие уже даёт очень многое: мастер-классы и живое общение с профессионалами искусства. И конечно, хочу поблагодарить родителей, которые являются для детей большой поддержкой, а также преподавателей и руководителей учреждений культуры. Без плотного взаимодействия ничего бы не получилось».