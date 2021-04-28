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Четверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкций

Четверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкций

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Четверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкций

Норильские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, вывозившей металлоконструкции с крупного промышленного предприятия.

Четверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкцийЧетверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкций

Действовали подельники по отработанной схеме, которую придумал один из них. Главный фигурант уголовного дела занимал руководящую должность и имел доступ к автоматизированной системе управления ресурсами предприятия. По поддельным документам, в соответствии которыми материалы выдавались якобы для производства работ, группировка вывозила их со склада. Впоследствии материалы просто списывались. Краденое злоумышленники продавали, а выручку делили между собой. Преступники попались «на горячем» в феврале прошлого года. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Во время расследования стало известно, что в течение года преступники вывезли 52 тонны металлопродукции на сумму более 13 млн рублей. Материалов по этому делу набралось на 30 томов. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной преступной группой в особо крупном размере». Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде в ожидании решения суда.

28 апреля в 19:29 1240
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