Четверо норильчан предстанут пред судом за хищение металлоконструкций

Действовали подельники по отработанной схеме, которую придумал один из них. Главный фигурант уголовного дела занимал руководящую должность и имел доступ к автоматизированной системе управления ресурсами предприятия. По поддельным документам, в соответствии которыми материалы выдавались якобы для производства работ, группировка вывозила их со склада. Впоследствии материалы просто списывались. Краденое злоумышленники продавали, а выручку делили между собой. Преступники попались «на горячем» в феврале прошлого года. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Во время расследования стало известно, что в течение года преступники вывезли 52 тонны металлопродукции на сумму более 13 млн рублей. Материалов по этому делу набралось на 30 томов. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной преступной группой в особо крупном размере». Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде в ожидании решения суда.