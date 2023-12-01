Четверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.Долгих

Лучшие представители патриотического движения в составе делегации Красноярского края отправились в Москву. Ребята пробудут в столице до 6 декабря. За это время им предстоит посетить ряд мероприятий: посещение парка «Патриот», выставочного зала ВДНХ, Совета федерации, Государственной думы и встреча с учащимися московской школы №709 имени героя социалистического труда В.И.Долгих. Поезда состоялась в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между региональным и московским отделениями Юнармии при непосредственной поддержке главы города Дмитрия Карасева, начальника Юнармии Красноярского края Дениса Побилата, а также управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации Норильска