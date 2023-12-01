МАУ ИЦ «Норильские новости»

Четверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.Долгих

Четверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.Долгих

Главная / Новости / Общество

Четверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.Долгих

Четверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.ДолгихЧетверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.ДолгихЧетверо норильских юнармейцев отправились по маршруту трудового пути В.И.Долгих

Лучшие представители патриотического движения в составе делегации Красноярского края отправились в Москву. Ребята пробудут в столице до 6 декабря. За это время им предстоит посетить ряд мероприятий: посещение парка «Патриот», выставочного зала ВДНХ, Совета федерации, Государственной думы и встреча с учащимися московской школы №709 имени героя социалистического труда В.И.Долгих. Поезда состоялась в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между региональным и московским отделениями Юнармии при непосредственной поддержке главы города Дмитрия Карасева, начальника Юнармии Красноярского края Дениса Побилата, а также управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации Норильска

Текст Надежда Петрова
Фото участников поездки
1 декабря в 20:06 570
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также