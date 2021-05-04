Четыре дня на эксперимент

На заседании круглого стола с представителями профсоюзов заместитель председателя Совета безопасности России заметил, что начать можно с некоторых регионов или группы компаний, сообщает ТАСС.

По словам Дмитрия Медведева, начать можно с малого:

«Сокращать рабочий день на час, на два, на три, чтобы реформа не была резкой». Такой способ, уточнил он, позволит избежать всплеска безработицы. Председатель Совбеза напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции. При этом важно, подчеркнул он, чтобы у сотрудника при изменении графика работы сохранялся размер зарплаты, и не падала производительность труда. В переходе на «четырёхдневку», отметил он, в первую очередь должна присутствовать экономическая логика. Дмитрий Медведев предложил внести в законодательство определённые изменения, чтобы компании и регионы, которые готовы начать такой процесс, имели для этого реальную возможность.