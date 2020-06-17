Четыре норильские НКО стали победителями Фонда президентских инициатив

От Норильска заявки на участие во втором конкурсе в 2020 году подали 11 некоммерческих организаций. Они представили 14 проектов. По итогам конкурсного отбора победителями стали четыре НКО, сообщает пресс-служба норильской администрации.

Первый из них разработала норильская местная общественная организация профилактики и охраны здоровья матери и ребёнка «МАМИНА ШКОЛА». Проект «Волонтёрский форум-театр» направлен на создание условий для развития культуры волонтёрства и внедрения инновационных методик обучения людей. Инициатива получила грант – 467 тысяч 620 рублей, реализовать его нужно в течение года.

Норильская местная общественная организация «Федерация спортивного альпинизма Таймыра» получила грант в размере почти трёх миллионов рублей. Их проект «Живой Север» направлен на сохранение популяций и видового разнообразия северных пород рыб и птиц. Они планируют противодействовать браконьерам, просвещать рыбаков и охотников с лицензиями и очищать акватории бассейна, входящего в таймырские заповедники, от старых заброшенных и потерянных сетей. Партнёрами проекта выступает Объединённая дирекция «Заповедников Таймыра». Реализовать инициативу необходимо до конца года.

Норильская местная общественная организация «Городской союз аниматоров и игротехников «Шалуны» получила почти 500 тысяч рублей на проект «Семейный клуб настольных игр «НастолкоМания для всех». Организаторы планируют провести не менее пятнадцати еженедельных игротек, а также три выездные. На реализацию – семь месяцев.

Фонд поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность» представил большой экологический проект для школьников «Экомарафончик». Совместно с партнёрами и участниками организаторы разработают настольную игру «Экомонополия», а в начале учебного года подарят её школам Норильска и Таймыра. Размер гранта - 934 тысячи рублей.

Также стартовал приём заявок на специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Его объявил Фонд президентских грантов. Заявки принимают до 15 июля.

Грантовые направления конкурса: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Подробности можно узнать на официальном сайте президентскиегранты.рф.