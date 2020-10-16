МАУ ИЦ «Норильские новости»

Четыре в одном

Четыре в одном

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Четыре в одном

В личном кабинете на официальном сайте Федеральной налоговой службы появилась возможность завести личный электронный кошелек, на который авансом можно внести денежные средства для уплаты налогов единым платежом.

Четыре в одном

Единый налоговый платёж – это удобный способ уплаты всех четырёх налогов сразу – транспортный, земельный, имущественный и на доходы физических лиц. Можно сказать, что это аналог электронного кошелька, на который налогоплательщик вносит средства, а при наступлении срока налоговая инспекция списывает необходимую сумму в счёт уплаты налогов.

Данный способ существенно упрощает всю процедуру оплаты. Граждане избавятся от оформления платёжных документов. А главное, что платёж пройдёт в нужный срок, без просрочки.

Напоминаем, что совершить единый налоговый платёж можно как за себя, так и за третьих лиц.

Фото из открытых источников
16 октября в 12:15 190
Невредно знатьНалоговая инспекцияЕдиный платёж
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