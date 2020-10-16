Четыре в одном

Единый налоговый платёж – это удобный способ уплаты всех четырёх налогов сразу – транспортный, земельный, имущественный и на доходы физических лиц. Можно сказать, что это аналог электронного кошелька, на который налогоплательщик вносит средства, а при наступлении срока налоговая инспекция списывает необходимую сумму в счёт уплаты налогов.

Данный способ существенно упрощает всю процедуру оплаты. Граждане избавятся от оформления платёжных документов. А главное, что платёж пройдёт в нужный срок, без просрочки.

Напоминаем, что совершить единый налоговый платёж можно как за себя, так и за третьих лиц.