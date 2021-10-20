Число общественных структур, имеющих право инициировать реализацию городских проектов, увеличится

Сейчас в Норильске действует нормативный правовой акт, определяющий порядок реализации инициативных проектов. В нём предусмотрено, что инициаторами могут быть группы граждан численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих в Норильске, а также иные лица, осуществляющие деятельность на территории города. Теперь же предлагается расширить перечень этих групп, предоставив аналогичное право местной Общественной палате, Молодёжному парламенту и социально ориентированным некоммерческим организациям Норильска. Если их представители решат выступить инициаторами проектов для реализации в нашем городе, им необходимо будет руководствоваться действующим порядком, в который внесут соответствующие изменения. Аналогичные корректировки также внесут в Устав Норильска.

Внесение изменений в действующий нормативно-правовой акт обусловлено рекомендациями Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, выработанным в ходе проведения круглого стола - «О перспективах реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования вопросов».

Члены комиссии по законности и местному самоуправлению единогласно поддержали предлагаемые изменения. Окончательное решение парламентарии примут на очередной сессии городского Совета.