Чисто, зелено, комфортно

– На развитие транспортной системы выделены большие средства — порядка 6 млрд рублей. Как продвигается работа по этому направлению?

– Транспортная программа включает два основных блока. Первый — реконструкция и модернизация улично–дорожной сети. Планы масштабные: будущим летом начнём с замены некачественного асфальта, уложенного в прошлом году. Напомню, подрядчик восстановит участки, по которым были сделаны замечания. Также была проблема с качеством асфальта, потому мы усилили лабораторный контроль: «Автодор» закупил дополнительное оборудование для проведения собственного и более глубокого анализа. Кроме того, мы планируем отправлять вырубки асфальта в независимую лабораторию Красноярска на проверку его качества. Мы будем требовать от исполнителей качественной работы, в противном случае продолжим применять штрафные санкции, а подрядчики будут устранять свои недочёты.

Что до планируемых объёмов по укладке асфальта, то в этом году участков будет в два раза больше, чем в прошлом. Туда войдут и дворы, и улично–дорожная сеть. В том числе, мост через Наледную, который не достраивается уже пять–шесть лет. По этому объекту скажу, что сегодня проект готов, проходит экспертизу. Летом там начнутся работы, и в течение двух лет мост должен быть полностью заменён. Глава Норильска Дмитрий Карасев взял этот вопрос на контроль.

Кроме того, в нынешнем году большой объём работ будет проведён на трассе Норильск — Алыкель (порядка 12 км дороги). Также в планах ремонт тротуаров, бордюрного камня на улицах Талнахской и Комсомольской. Продолжаем менять и городское освещение. Думаю, горожане заметили, что весь Норильск переходит на светодиодные светильники. Будущим летом мы планируем заменить ещё 1700 светильников.

Второй блок транспортной программы касается НПОПАТ. Мы планировали в первую очередь увеличить уровень зарплаты водителей, что уже сделали. Также продолжим обновление автобусного парка. В прошлом году уже закупили партию из 20 новых машин МАЗ класса «Евро 5» в северном исполнении, которые сейчас работают на городских маршрутах. В этом году планируется закупить ещё 20 современных автобусов, по итогам торгов поставщиком выступит завод «ЛиАЗ». Ещё в город придут два электробуса. В тестовом режиме они будут ходить по Центральному району, скорее всего, по маршруту № 1. Подразумевается их эксплуатации в тёплое время года, при температуре до –10–15 градусов. Если они себя хорошо зарекомендуют, закупим ещё. Их главное преимущество — экологичность. Электробусы не имеют двигателя внутреннего сгорания, а работают на электродвигателях. В дальнейшем это даст и серьёзную экономию НПОПАТ при закупе ГСМ. Плюс они имеют бОльшую пассажировместимость.

– На каком этапе сегодня находится запланированная модернизация коллекторного хозяйства Норильска?

– Напомню, что это большой раздел работы в рамках комплексного плана развития Норильска. К настоящему моменту заключён ряд контрактов, ведётся разработка проектов по нескольким объектам. Кроме того, мы уже проводим капремонты коллекторов. В прошлом году, например, «откапиталили» участок на ул. Комсомольской, в этом году готовится аналогичная работа на ул. Московской. Затем планируем перейти на ул. Талнахскую. Также комплексным планом предусматривается реконструкция сетей НТЭК на ул. Ленинградской, участках ул. Талнахской и Комсомольской. Так что до 2035 года планируется полная модернизация коллекторного хозяйства города.

– Расскажите, как обстоят дела с планами открытия мусоросжигающего завода в Снежногорске?

– Сегодня Центр экологического сопровождения (ЦЭС) занят оформлением разрешительной документации, получением лицензии. Напомню, ЦЭС — это коммерческая структура, которая выиграла торги и взяла в аренду оборудование для утилизации твёрдо–коммунальных отходов (ТКО) 4–5–го класса опасности. Оборудование доставлено и смонтировано. Затем будет заключён договор с регоператором, и начнётся работа. Кстати, у ЦЭС есть идеи по дальнейшему использованию золы, образующейся от сжигания. Но пока рано говорить об этом предметно. Вообще, законодательство ограничивает захоронение ряда категорий отходов на полигонах, что и спровоцировало принятие решения об открытии такого завода. Снежногорск стал пилотной площадкой. Если мы и в Центральном районе реализуем подобный вид утилизации, это будет хорошо, мы сможем уйти от полигонов.

– Есть ли сегодня в Норильске проблемы с вывозом ТКО, и какие мероприятия «РостТех» провёл по итогам совещания с министром экологии края Павлом Борзых?

– У нас действительно была долгоиграющая проблема с вывозом мусора, касающаяся своевременного освобождения контейнерных площадок. После последнего совещания в присутствии министра регоператор направил нам новые графики вывоза мусора. Управляющие компании анализируют и оценивают, как «РостТех» их выполняет. Если вновь появятся существенные сбои, будем корректировать эти графики. Также регоператору было указано на то, что он привлекает недостаточное число техники — в среднем в трёх районах работает 21 машина. «РостТех» прорабатывает вопрос об увеличении количества техники. Думаю, в среднем нужно задействовать хотя бы 30 единиц, включая самосвалы и машины для вывоза крупногабаритного мусора.

– В прошлом году активно велась ликвидация несанкционированных свалок. Какие планы на этот год?

– Да, в прошлом году очистили около 17 га территории по всем районам. В планах на 2022 год — освободить территории общей площадью почти 20 га, в том числе в Снежногорске. Сейчас готовим договоры для размещения на электронных площадках и проведения конкурсов по выбору подрядчиков. В Снежногорске начнём уборку пораньше, завершить должны к 1 сентября. Что до Центрального района, Талнаха и Кайеркана, то здесь окончания работ ждём к концу октября — началу ноября.

– В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены две территории — возле плавательного бассейна в Центральном районе и на ул. Первомайской, 12–16, в Кайеркане. Когда начнутся работы и что будет сделано?

– Традиционно начнём летом, проекты уже готовы, контракты заключены, подрядчики определены. В Центральном районе будет обустроена новая зона с детским игровым оборудованием, в Кайеркане реализуют второй этап проекта (старт дали прошлым летом). Ожидается, что работы будут завершены в конце сентября — начале октября. Плюс в рамках проекта будет благоустроен и ряд городских дворов, хотя и не в таком объёме, как в прошлом году, — уложим новый асфальт, поставим лавочки, обновим освещение.

– На озеленение территории в 2022 году выделено 2 млн рублей. Какой будет схема озеленения?

– Два миллиона рублей планируется потратить только на высадку цветов в вазоны в общественных местах. А вообще, программа предусматривает финансирование в размере порядка 90 млн рублей. Хотелось бы видеть в Норильске не только бархатцы, так что сейчас обсуждаем с подрядчиками, что ещё они могут предложить.

Мы продолжим большую работу по озеленению, начатую год назад. Тогда мы завезли нижний слой грунта, теперь планируем обустроить поребрики, завезти верхний слой грунта и высаживать озимые травы, кустарники и деревья из питомника. Будем подбирать породы деревьев, которые могут у нас прижиться. В этом нам поможет концепция озеленения — в течение недели будет размещён конкурс на её разработку. Она позволит уйти от точечной работы и привлечь научные институты, которые соберут данные о том, какие почвы, растения, цветы нам нужны и приживутся. Также планируем, заключая контракты с организациями, которые будут высаживать растения, обязывать их в течение трёх последующих лет ухаживать за ними. Касается это в первую очередь деревьев. Только так мы гарантированно получим хороший результат.

Ещё в планах — восстановить газоны в тех дворах, где они раньше были. Заложен показатель в 10 м2 «зелени» на одного жителя. Озеленение будет зональным, а не локальным. Ну и последний важный момент: рассматриваем возможность озеленения участков, освобождающихся после ликвидации свалок. Как всё будет выглядеть в итоге, покажет концепция.