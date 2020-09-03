Чья ответственность

Да, Воздушным кодексом Российской Федерации на авиаперевозчика возложена обязанность доставить пассажиров в пункт назначения в период, указанный в договоре перевозки, коим является авиабилет. Однако зимой зачастую невозможно вылететь в срок по метеоусловиям. И в этом случае, в силу положений действующего законодательства, исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы. По общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов перевозчик может задержать или отменить рейс, а также заменить воздушное судно, изменить маршрут, если этого требуют условия безопасности полётов и/или авиационной безопасности. А неблагоприятные погодные условия напрямую влияют на безопасность выполняемых авиакомпаниями полётов.

Так что в случае задержки перевозки пассажиров, произошедшей вследствие неблагоприятных погодных условий, перевозчик ответственности за ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки не несёт.