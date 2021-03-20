Чёрным по белому

Недетское чтиво

Иронично, но решение о запрете приняло издательство Dr. Seuss Enterprises, занимающееся авторскими правами и сохранением литературного наследия Доктора Сьюза. Это событие ещё и приурочили ко дню рождения детского писателя, чьё творчество настолько популярно, что более двадцати лет в этот день по всей Америке отмечался День чтения. «Эти книги изображают людей так, что это неправильно и несёт вред, — пояснили в издательстве. — Прекращение их продаж — это только часть нашей приверженности и нашего плана действий по тому, чтобы каталог Сьюза представлял и поддерживал все семьи и сообщества».

Решение принято по итогам работы специально привлечённой группы экспертов. Что расистского они нашли в иллюстрациях книжек Сьюза? Честно говоря, российскому читателю понять это будет непросто. Например, расистским сочли изображение желтокожего персонажа из Азии в конической шляпе, с палочками для риса и плошкой в руках. В другой книжке крамолой назвали рисунок с двумя босоногими темнокожими, одетыми в юбки из соломы. В издательстве заверили, что готовы «слышать и учиться» (по–видимому, у борцов с дискриминацией), поэтому продолжат и далее бдительно изучать всё творчество автора на предмет вымарывания расизма.

Переоценить значимость творчества Доктора Сьюза для Америки трудно. Это один из самых продаваемых англоязычных детских писателей, в своё время получивший немало престижных премий, включая Пулитцеровскую — за «вклад в образование и развитие американских детей». Но для нынешней «прогрессивной» общественности авторитетов нет.

В результате День чтения всё меньше ассоциируется с именем писателя, в чей день рождения он отмечается. В пресс–релизе по случаю Дня чтения президент Джозеф Байден в этом году даже не упомянул имя Доктора Сьюза, хотя это делали и Дональд Трамп, и Барак Обама.

Такая тенденция по вкусу далеко не всем, в том числе в либеральной среде. Для неё даже придумали название — «культура стирания» (англ. cancel culture). «Мне не нравится стирание искусства, не думаю, что это умно или мудро», — заявила соведущая популярного шоу The View на телеканале ABC Джой Бехар.

Отлучённая от Хогвартса

В США параллельно с протестами против расизма травят Джоан Роулинг. Одна из самых успешных в мире писательниц, подарившая миру «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», вынуждена оправдываться за твиты и отбиваться от нападок. И это уже не в первый раз. Всего лишь за одно ироничное замечание в Twitter на британку обрушился целый шквал гневных комментариев. Джоан потребовали засудить за трансофобию (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям), лишить всех регалий и перестать экранизировать её книги. Перепосты молниеносно сформировали поток травли — страницы Роулинг в соцсетях наводнили оголтелые ревнители ЛГБТ–вселенной. Они пишут, что разочарованы в писательнице, которая и при помощи твиттера, и при помощи книг продвигает идеи трансофобии.

Ошарашенная такой реакцией на свой пост писательница была вынуждена объясняться с публикой и даже признаваться в любви трансгендерам, чтобы искупить вину: «Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается».

Дошло до того, что Дэниел Рэдклифф, которого после твитов Роулинг тоже призвали к ответу (мол, а ты что отмалчиваешься, Поттер?), по сути, выступил против Джоан, поддержав травлю. Кстати, в прошлом году Джоан попала под удар, заступившись за уволенную с работы женщину. Британка Майя Форстейтер потеряла работу в международном исследовательском центре Centre for Global Development после твита о том, что «мужчины не могут превратиться в женщин». Так в Европе работает демократия и право на личное мнение. Безобидный твит вызвал волну негодования. Женщину уволили и отдали под суд. Во время процесса ошарашенная гримасами глобализма Майя заявила: «Я просто забыла, что этот мужчина (с которым она посмела вести переписку как с мужчиной, а не трансгендером — Авт.) требует, чтобы к нему обращались с помощью местоимения «они». В реальности он мужчина. Женщин и детей не должны заставлять врать по поводу чьей–либо половой принадлежности».

Даже весьма сдержанная Роулинг не смогла остаться в стороне и поддержала научную сотрудницу, пострадавшую за твит, написав: «Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол существует?!». На писательницу охотно налетели активисты ЛГБТ–движения, привычно обвинив её в нетерпимости.

В далёкой–далёкой галактике

Недавно киностудия Lucasfilm заявила, что больше не сотрудничает с актрисой Джиной Карано, игравшей роль Кары Дюн в сериале Disney+ «Мандалорец». Такое решение приняли из–за её публичных высказываний.

Актрису, вероятно, уволили не из–за одного конкретного поста — пользователи соцсетей неоднократно призывали создателей «Мандалорца» отстранить её за неоднозначные публикации. Так, в августе прошлого года во время протестов движения Black Lives Matter подписчики призывали Карано поддержать протестующих, а когда она отказалась, начали писать в её адрес оскорбления и обвинять в расизме. В ответ она назвала комментаторов «хулиганами и трусами», а обвинения — беспочвенными. 10 февраля этого года Карано опубликовала скриншот с текстом: «Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи и даже дети. Поскольку история переписывается, большинство людей сегодня не понимают, что нацистские солдаты дошли до такой точки после того, как правительство заставило обычных людей ненавидеть своих соседей просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому–то за их политические взгляды?». Lucasfilm могли принять решение об отстранении Карано от съёмок из–за того, что она фактически разделила мнение о том, что быть республиканцем сегодня — всё равно что быть евреем во время Холокоста.

В этом случае, кстати, нашлись и те, кто осудил Lucasfilm за ограничение свободы слова, призвав «отменить» Disney+, то есть массово отказаться от подписки на стриминговый сервис. Пользователи призывают компанию вернуть актрису под хештегами #weloveginacarano и #welovecaradune.

Свой взгляд

— Пострадать от современных «ревнителей нравственности» уже успели мои любимые диснеевские мультфильмы, которые с большим удовольствием смотрел и мой трёхлетний сын. Например, мультик «Дамбо» 1941 года помните? Про забавного ушастого слонёнка. Где там расизм? А вот: говорящие вороны в мультике — чёрные! И вообще, одного из них зовут Джимми, а это имя комика периода сухого закона, пародировавшего чернокожих. Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

За последние полгода американские эксперты по поиску расизма везде и всюду успели ощутимо перелопатить и собственную историю, и некоторые вещи, которые можно отнести к категории всемирного культурного наследия. Взять хотя бы того же Доктора Сьюза. Конечно, с его творчеством российские дети знакомы мало, а вот Америка и добрая половина Европы выросли на его книжках. Так что запретить его там — всё равно, что запретить у нас «Айболита» Корнея Чуковского. А что? Белый доктор едет лечить африканских зверей... в этом сюжете американские цензоры наверняка усмотрели бы махровый расизм и намёк на превосходство белой расы. Не удивлюсь, если уже завтра мультфильмы об Айболите удалят с популярных киноресурсов, основываясь на подобной формулировке. Впрочем, массовое помешательство на почве толерантности — это вроде бы далёкое от нас явление. Какое нам дело?

Ну хотя бы такое, что пострадать от современных «ревнителей нравственности» уже успели мои любимые диснеевские мультфильмы, которые с большим удовольствием смотрел и мой трёхлетний сын. Например, мультик «Дамбо» 1941 года помните? Про забавного ушастого слонёнка. Где там расизм? А вот: говорящие вороны в мультике — чёрные! И вообще, одного из них зовут Джимми, а это имя комика периода сухого закона, пародировавшего чернокожих. И Питеру Пэну теперь пролёт в детские сны запрещён. Мультфильм забанили из–за того, что коренных американцев там называют племенем краснокожих. Из мультика «Леди и Бродяга» про двух влюблённых псов вырезали эпизод с двумя сиамскими котами — в этой сцене усмотрели оскорбление азиатов. Сейчас мультинквизиция отсматривает и другие классические работы «Диснея» в поисках «недопустимого контента».

Обращать внимание на происходящее «за бугром» стоит и потому, что ветер перемен доносит запах толерантности и до наших берегов. Приведу в пример недавний случай с двумя фотомоделями из Краснодара. После того как в социальных сетях появились фото, рекламирующие брендовую одежду Бейонсе, где девушки позировали с автозагаром и кудрями, на них набросились англоязычные пользователи, обвинив их в блэкфейсе — пародировании европейцами чернокожих и блэкфишинге — попытке выдать себя за чернокожего. Компании тоже досталось по первое число — мол, белые модели крадут работу у негритянок. В итоге снимки удалили, но от наших девчонок всё равно не отстали: засыпали гневными сообщениями и требовали публичного покаяния. Только в отличие от жителей звёздно–полосатых штатов краснодарские модели Алёна и Настя ни перед кем извиняться не стали и даже выложили на своих страницах дополнительные снимки со скандальной сессии, пояснив, что «грань между абсурдом и блэкфишингом очень тонка», а «те, кто несут расизм в себе, видят его в самых невинных вещах». Стоит упомянуть, что девушек угрожали побрить наголо, если они не выпрямят волосы и не распустят афрокосички, так как носить такие причёски имеют право только выходцы из Африки. Дамы пожелали хейтерам удачи и пригласили их приехать в Краснодар. Этого с нетерпением ждут и местные жители, вставшие на сторону моделей.

Вообще, меня удивляют нынешние двойные стандарты. Носить афрокосички — расизм и присвоение чужой культуры. А сажать чернокожих актёров в рыцарских доспехах за круглый стол короля Артура — нормально? Разве это не присвоение европейской культуры? Нет, это проявление режиссёром толерантности, и чёрт с ней, с исторической достоверностью.

В общем, думаю, что в ближайшую пару лет мы ещё вкусим все прелести развернувшейся за океаном борьбы за «дивёрсити» — односторонне понимаемое разнообразие. Хотя бы потому, что голливудские фильмы мы нет–нет, да и смотрим.