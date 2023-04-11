Чётко сработали

Проверка готовности

Учение «Безопасная Арктика — 2023» проходит в несколько этапов. Старт в регионах Арктической зоны страны в этом году дал глава МЧС России Александр Куренков:

— В ходе учения на девяти территориях силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для Арктического региона России. Мы сможем объективно оценить готовность к действиям в условиях экстремального климата и труднодоступной местности.

За два дня на практике предстояло решить 110 опытно-исследовательских задач. Группировка РСЧС, превышающая 3500 специалистов и 650 единиц техники, отрабатывала практические действия по оказанию помощи с воздуха, на воде, под землёй и на её поверхности.

Воздушная тревога

Первым объектом в Норильске стала воздушная гавань города, где, согласно вводной, произошла аварийная посадка пассажирского самолёта, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы. По легенде произошло частичное разрушение фюзеляжа судна с дальнейшим возгоранием. Службы аэропорта и экипаж самолёта немедленно приступили к эвакуации пассажиров. При этом были опробованы компактные изолирующие самоспасатели. Благодаря им люди имели возможность перемещаться на борту воздушного судна в условиях задымлённости, что невозможно с обычными кислородными масками.

Перед МЧС России и службой противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полётов стояла непростая задача — потушить разлившееся топливо на площади 1034 м2. Работу усложняла метель с порывами ветра до 20 м/с. В ходе учения опробовалась уникальная техника. Например, для анализа ситуации и расчёта необходимых сил и средств применялся инновационный штабной стол с программным обеспечением «ГраФиС-Тактик» — разработка учёных Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.

На месте работали пожарные автоцистерны с установленным внутри насосом, предотвращающим перемерзание, и дополнительными утеплителями. Для защиты органов дыхания огнеборцы использовали новую разработку — дыхательный аппарат «ПТС Профи». Ранее прибор не испытывался в сложных арктических условиях. Ещё одна инновация — специальные утеплённые краги и накладки на подошве сапог пожарных, имеющие антискользящие элементы, — подспорье для работы в условиях отрицательных температур.

Специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России развернули на месте ЧС здравпункт, где пассажирам оказали медпомощь и психологическую поддержку. На базе ЕДДС Норильска была открыта горячая линия. Наиболее тяжёлых больных эвакуировала десантировавшаяся на место бригада авиационного поисково-спасательного центра.

Пока на месте производился анализ состояния воздуха, поступило сообщение о том, что ещё одно воздушное судно запросило срочную посадку из-за аварийной ситуации. Чтобы убрать с взлётно-посадочной полосы Ту-154, в дело пустили пневматические домкраты, автокраны и другое оборудование отечественного производства. Эти приборы, кстати, уже стоят на вооружении норильского аэропорта.

Всего для ликвидации последствий условной ЧС были привлечены более 250 человек и около 40 единиц техники.

Дорогу водолазам

На руднике «Октябрьский» 7 апреля отрабатывали другую легенду: утром на пульт диспетчера рудника поступил сигнал о том, что в результате горного удара произошло обрушение на горизонте 901 метр. Заблокированы оказались три работника дежурной смены водоотливов. С одной стороны от них образовалась затопленная выработка, с другой — непроходимый завал.

Для оказания помощи пострадавшим горнякам прибыли сотрудники Норильского военизированного горноспасательного отряда и водолазная группа «Национального горноспасательного центра». Специалисты МЧС России перекрыли задвижки на трубопроводах в районе обрушения для предотвращения затопления выработки за завалом. Затем спустились к месту обрушения и с помощью буровой установки пробили отверстие для доступа воздуха пострадавшим.

Передвижение спасателей по горным выработкам контролировалось при помощи планшета «Умный напарник» с программным пакетом «Электронный блокнот горноспасателя». Оборудование позволяет передавать информацию, в том числе фото и видео, на командный пункт и оперативно принимать решения. Для разбора завалов применялся пассивный промышленный экзоскелет Exorise X-soft. Он снижает нагрузку на спину при поднятии и переноске грузов, защищает от травм. Также применялся мобильный комплекс информационного обеспечения спасательных операций. А водолазы произвели поиск заблокированных людей с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном» — его впервые применили в подземных условиях. Для стабилизации состояния водолазов использовалась складная водолазная барокамера. Она предназначена для эвакуации и транспортировки человека под давлением.

Параллельно на втором этаже здания геодинамической безопасности рудника «Октябрьский» произошёл пожар. Людей, оставшихся на этажах, спасали при помощи авто- и штурмовых лестниц, пневматического прыжкового спасательного устройства «Куб жизни», изолирующих самоспасателей. Было принято решение разбить пожар на три боевых участка, которые выполняли различные задачи. Общая площадь пожара составила 36 м2, он был оперативно ликвидирован.

Надо сказать, что учения проводились максимально реалистично — с имитацией возгораний и даже с криками условных пострадавших. Специалисты говорят, это важно, поскольку на реальных катастрофах спасатели должны быть готовы к человеческим реакциям, порой самым непредсказуемым.

Подводя итоги, Игорь Лисин, начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю, отметил, что для ликвидации последствий ЧС было привлечено свыше 180 человек и около 30 единиц техники. Среди них специалисты МЧС России, включая горноспасателей, медики, полицейские, представители «Норникеля» и другие службы. В ходе отработки вводной было решено 12 опытно-исследовательских задач:

– Любые учения мы рассматриваем как один из способов обучения личного состава навыкам и умениям, а также межведомственному взаимодействию. Сегодня в суровых условиях Арктики мы получили дополнительные навыки по тушению и проведению спасательных работ.

Николай Медведев, гендиректор Военизированной горноспасательной части, добавил, что его часть во второй раз принимает участие в подобных учениях (первый — в 2021 году на базе воркутинского отряда):

— Учения на руднике позволили на практике отработать водолазное погружение в условиях горных выработок — такой метод в нашей стране прежде практически не применялся. Мы опробовали водолазное оборудование СВУ-5, переносную барокамеру, оборудование для связи и телеметрии водолазов. Цели учения достигнуты, вводная отработана на отлично. Далее проведём более подробный анализ действий горноспасателей и того, как отработало оборудование. Рекомендации будут предоставлены в МЧС России.

Его норильский коллега Анатолий Сабиров, командир норильского Военизированного горноспасательного отряда, подтвердил, что цели учения достигнуты:

— Наше подразделение сопровождало работу Национального горноспасательного центра. Вводная была поделена на две части: сначала мы оценили возможность спасения пострадавших своими силами, однако водолазная группа есть только у наццентра, поэтому привлекли её. Водолазы крайне редко привлекаются при ликвидации аварий подобного типа, но наработка подобного опыта важна. Подчеркну, что нашего оборудования хватает, чтобы ликвидировать практически все аварии, возможные на территории.

Есть что обсудить

Помимо учений проводились интерактивные уроки безопасности и круглые столы. В ходе последних участники «Безопасной Арктики-2023» — представители центрального аппарата МЧС России, главного управления, высших учебных заведений чрезвычайного ведомства, крупного бизнеса и местные власти — обсудили совершенствование системы спасения в арктической зоне региона.

Так, директор Департамента спасательных формирований МЧС России Игорь Кутровский в своём докладе отметил, что эффективное реагирование на ЧС в Арктике невозможно без создания соответствующей инфраструктуры, в том числе для защиты промышленных объектов и Северного морского пути. Необходимо искать новые подходы по предотвращению чрезвычайных ситуаций и совершенствовать уже имеющиеся при организации аварийно-спасательных работ. В первую очередь следует дооснастить арктические спасательные подразделения новейшей техникой.

Игорь Лисин отметил, что прошлогодние учения уже дали серьёзный результат по привлечению сил и средств для выполнения поставленных задач, в том числе с помощью местных промпредприятий. Сейчас на территорию Таймыра заходят новые крупные игроки, потребуется новое строительство, а значит — остаётся актуальной тема безопасности в регионе.

Сенатор РФ Валерий Семёнов добавил, что Арктика — район геополитических интересов России, на Севморпуть возлагаются колоссальные задачи, в том числе стратегическая — создание на его базе нового глобального транспортного коридора.

Глава Норильска Дмитрий Карасев в свою очередь отметил важность учений для города:

— Подобный опыт бесценен для таких арктических городов, как Норильск, оторванных от Большой земли. Хочу отметить, что МЧС всегда приезжает в Норильск не с пустыми руками. Оно проводит профилактические беседы в школах города, демонстрирует специализированную технику. Благодарю всех причастных к организации такого важного для территории мероприятия.