Член Совета Федерации Валерий Семенов встретился в Норильске с представителями спортивного сообщества города

В спортхолле «Айка» сенатор в нескольких словах описал положение дел с реализацией перспективного плана социально-экономического развития Норильска, сделав акцент на наиболее важных для норильчан направлениях.

В диалоге с сотрудниками спортивных учреждений Большого Норильска Валерий Семенов внимательно выслушал предложения представителей спортивных школ и организаций по развитию спорта в городе, необходимому строительству дополнительных спортивных сооружений, обеспечению выездов на соревнования, а также по вопросам формирования оплаты труда различных категорий служащих спортивной системы территории.

От спортсменов Норильска на встрече прозвучали конкретные предложения, например по возведению гимнастического комплекса рядом со спортхоллом «Айка». По этому и нескольким другим вопросам Валерий Семенов пообещал провести консультации и в один из ближайших своих визитов в Норильск или через уполномоченных лиц проинформировать норильчан о ходе выполнения наказов.