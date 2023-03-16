Годный контент

Для молодых норильчан, прошедших конкурсный отбор в новый для нашего города орган управления, было проведено обучение. В частности, благодаря фонду поддержки социально– экономического и регионального развития «Возможность» и его директору Елене Дудченко городские активисты освоили социальное проектирование. Суть дисциплины во многом схожа с бизнес–планированием и с инженерными проектами. Везде принцип одинаков: нужно чётко понимать цели, задачи и пути реализации. Получив теоретическую базу, члены коллегии приступили к её наполнению.

Сейчас практически по всем направлениям работы коллегии готовы проекты, призванные сделать нашу жизнь лучше и комфортнее. Два сегодня представлены широкой общественности. В основном проекты выполняют просветительскую функцию и направлены на решение актуальных для Норильска социальных проблем. Для их воплощения выбран формат телепередачи, позволяющий охватить многочисленную аудиторию. Пилотные серии проектов представили фокус–группе, в которую вошли жители города разных возрастов, социальных статусов и профессий. Собравшиеся на пробный показ в кинотеатре «Родина» горожане должны были с помощью QR–кода перейти на страницу соцопроса и оставить анонимную, но беспристрастную оценку. На основе этих мнений в программы будут внесены изменения как содержательного, так и визуального характера. В скором времени новые передачи появятся в эфире телекомпании Норильск ТВ.

Вопрос финансов

Первой презентовали одну передачу из цикла «Азбука капитала», партнёром проекта выступила компания «Финам». Как рассказал руководитель комиссии Молодёжной коллегии по развитию молодёжного предпринимательства и туризма Игорь Бердюгин, ещё на стадии зарождения идеи проекта команда провела обширное социологическое исследование и пришла к выводу, что тема финансовой грамотности населения сейчас актуальна как никогда. Прежде всего об этом говорит уровень закредитованности норильчан, в том числе в рискованных микрозаймовых организациях. Крайне мало молодых людей задумываются о будущей пенсии и старте инвестиций в свою безбедную старость. Рост количества пострадавших от мошенников свидетельствует о низком уровне осведомленности населения о мошеннических схемах, о незнании правил финансовой безопасности. Игорь Бердюгин рассказал о деталях проекта:

– Планируется около десятка выпусков, рассказывающих о финансах по принципу от самого простого к самому сложному — от отношения к личным финансам до криптовалют и краудфандинга. Поэтапно мы будем объяснять людям, как пользоваться финансовыми инструментами и получать из этого наибольшую выгоду. Например, что такое налоги, какие существуют льготы, как получить налоговый вычет, как сформировать свой пенсионный капитал, какие виды банковских услуг бывают и как с помощью них получить выгоду. Также очень важная тема — финансовая безопасность. Мы хотим разработать методичку по предотвращению таких ситуаций.

Высокую оценку представленному продукту дал заместитель главы по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов:

– Особенно ценно в работе коллегии то, что молодые люди при подготовке и запуске проектов ориентированы на мнение жителей города, как и администрация при нынешнем главе Дмитрии Карасеве.

Сегодня для того, чтобы внести своё предложение, у норильчан есть много инструментов. Один из них — Молодёжная коллегия, куда можно обратиться, и проект будет рассмотрен, оценены возможности его реализации и актуальность. Также можно написать обращение главе Норильска на сайте администрации города. Дмитрий Владимирович самостоятельно рассматривает интересные инициативы и после передаёт своим заместителям в работу. Хочу сказать, что для всей мэрии, для каждого руководителя городского управления важна связь с жителями. Вся наша работа строится на этом. Хорошим примером, в том числе для других муниципалитетов, может служить наша работа по формированию комплексного плана развития. Ведь это был целый ряд стратегических сессий, одна из которых проходила в прямом эфире. Мы собирали предложения жителей и по электронной почте, и письменно. Я хочу обратиться ко всем норильчанам. У всех нас сегодня есть возможность строить город вместе, развивать его, указывать на существующие проблемные точки. И это всё действительно используется нашими профильными структурами.

Культурный вопрос

Вторым представленным проектом стал пилотный выпуск из цикла передач «Хоровод Севера», посвящённый национальным кухням. По задумке авторов, именно еда и сакральный процесс её приготовления станет лучшим антуражем для интересных бесед о быте и традициях населяющих наш город народностей. Такая непринуждённая форма поможет привлечь внимание к другой культуре и устранить причины культурного недопонимания между жителями Большого Норильска. В первом выпуске на уютной кухне загородного комплекса «Горизонт» ведущие готовили блины и тыквенную кашу в лучших русских традициях. За готовкой, которая заняла 30 минут, успели обсудить особенности национального костюма, правила воспитания девочек в патриархальной семье и приёмы изготовления кукол. И даже послушали народные песни.

– Изначально мы задались вопросом, что же нам нужно сделать, чтобы укрепить согласие и побудить людей к межнациональному взаимодействию в Норильске, — объясняет руководитель комиссии Молодёжной коллегии по гражданско–патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений Валентина Чередниченко. — Мы рассуждали, и оказалось, что каждый из нас любит наблюдать, как готовится еда. Вот так к нам пришла идея совместить разговор о культуре и кухню. В следующем выпуске мы планируем представить коренные малочисленные народы Севера. Блюдо пока держится в секрете. Окончательное решение о его выборе принимает гость программы.

Идею такого симбиоза ещё на начальном этапе поддержала руководитель управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Лидия Леу. По её словам, подобный формат достаточно легко усваивается и транслировать его можно не только на общественном телевидении, но и в перспективе во время классных часов в школах.

– Стоит отметить важность и значимость обоих проектов. Что касается «Хороводов Севера», то материал в передаче представлен в познавательном и понятном формате. Развитие и укрепление межнационального согласия – одна из приоритетных задач государства. Пользуясь моментом, хотелось бы пригласить жителей нашего славного города на 19–й по счёту фестиваль «Край — наш общий дом», который пройдёт 22 апреля в Городском центре культуры. По доброй традиции праздник будет начинаться с мастер–классов, выставок каждой национально–культурной организации, а потом пройдёт большой концерт, на котором выступят самодеятельные коллективы.

Рабочие моменты

Напомним, что Молодёжная коллегия была создана в августе прошлого года по инициативе главы города Дмитрия Карасева. 25 её членов распределены по пяти направлениям работы, или комиссиям: по социальной политике, культуре и спорту; по жилищно–коммунальному хозяйству и экологии; по гражданско–патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям; по благоустройству и дизайну городской среды; по предпринимательству и туризму.

Председатель Молодёжной коллегии Владислав Шукшин рассказывает, что проекты, представленные на суд фокус–группы, — только начало большого дела. Основная сложность в том, что реализация идей зачастую растягивается во времени из–за кропотливой и тщательной подготовительной работы.

– Например, мы проектируем детскую площадку для детей с ОВЗ, которая непременно появится в городе. Для этого мы изучили кадастровые паспорта, определили территорию, сейчас составляем проектно–сметную документацию. Параллельно с телепроектами прорабатываем более скромные, но имеющие не меньшую социальную значимость. Подробности озвучивать не буду, пока наши планы не получат одобрения главы города.