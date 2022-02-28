Члены норильского Молодёжного парламента избраны в новый созыв молодых парламентариев Красноярского края

В новый созыв были избраны члены Молодёжного парламента Норильска: Денис Коваль, избранный на должность заместителя председателя по развитию северных территорий, Владислав Завгородний, вновь занявший пост председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, Анастасия Савичева, избранная председателем комитета по охране здоровья и социальной политике. Также в новый состав вошла член Молодёжного парламента Норильска Анна Фоминцева.

«Молодёжный парламент края имеет солидную историю и хорошую репутацию на федеральном уровне. Практика показывает, что интерес у молодёжи к парламентской работе есть. Мы рассчитываем на ваш взгляд, ваше мнение и свежие подходы к решению проблем», — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Команда Молодёжного парламента Норильска искренне поздравляет коллег и желает дальнейших успехов. Они уверены, что в ходе работы VII созыва каждый парламентарий покажет себя на самом достойном уровне.