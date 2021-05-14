Члены Общественного совета при Норильском ОМВД проверили работу дежурной части отдела полиции № 1
Члены Общественного совета при Норильском ОМВД проверили работу дежурной части отдела полиции № 1
Общественники Юрий Кононченко и Дмитрий Дубров пообщались с руководителем подразделения и оперативным дежурным.
Заместитель начальника отдела полиции № 1 Евгений Никитин показал гостям стенды с нормативно-правовой информацией, размещённые в фойе справочные материалы, которые содержат график приёма граждан, сведения о руководстве и другие данные. Также общественники проверили помещения для содержания задержанных за административные правонарушения и исправность работы камер наблюдений на всей территории отделения.
По итогам проверки общественники дали положительную оценку работе сотрудников и отделения в целом, а также отметили их оперативность при принятии решений в ответ на поступающие от граждан телефонные сообщения о правонарушениях.