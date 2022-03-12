МАУ ИЦ «Норильские новости»

Что будет с пенсиями и пособиями?

Что будет с пенсиями и пособиями?

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Что будет с пенсиями и пособиями?

Что будет с пенсиями и пособиями?

Жители Красноярского края будут получать положенные выплаты вовремя и в полном объеме. В марте, например, они были сделаны с опережением графика.

Как отметил губернатор Александр Усс, все социальные обязательства будут выполнены в полной мере. Речь идет и о мерах социальной поддержки, о заработной плате и иных выплатах такого плана.

12 марта в 14:44 380
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