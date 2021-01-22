Что делать если вы встретили дикого зверя?

При встрече с диким животным не поддавайтесь панике, не делайте резких движений и не совершайте действий, которые могут вызвать у хищника агрессию. Если животное перешло к нападению, то для защиты постарайтесь использовать все доступные средства. По возможности спрячьтесь за преградой или отойдите к ближайшему зданию. В случае получения травмы незамедлительно обратитесь за медицинской помощью и пройдите вакцинацию от бешенства.

Рассмотрим модель поведения при нападении волка. При встрече со зверем не поворачивайтесь к нему спиной и не пытайтесь убежать от него. Понять, что волк собирается перейти к атаке можно по его поведению — грозный оскал, характерная поза и поджатые уши. Если у вас есть еда, то бросьте её волку, возможно, это отвлечёт его. Если всё-таки хищник перешёл к нападению, примите позу эмбриона, максимально прикрывайте шею и незащищённые места. Для защиты используйте палку или острый предмет, а в идеале — перцовый аэрозоль или электрошокер. Самые уязвимые места у животного — морда и нос. Если на группу напала стая хищников, старайтесь не разъединяться. Оберегайте раненых, женщин и детей.