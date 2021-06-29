Что изменится в стране с 1 июля?

Повышение тарифов на ЖКУ

В среднем по стране стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на 3,3%. Однако в Норильске процент прибавки будет больше - 4,6%.

Новые пособия

С 1 июля беременные женщины и родители-одиночки смогут подать заявление на получение новых пособий.

Выплаты на будущего ребёнка можно будет получить с месяца постановки на учёт в консультации в первые 12 недель. Вторая выплата положена родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. На помощь могут рассчитывать семьи, где доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

Льготные ипотечные программы

С 1 июля семьи с детьми, рождёнными с начала 2018 года, могут взять льготную ипотеку под 6%. Также в рамках программы можно будет снизить ставки по ранее полученному кредиту.

Также на год продлится базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках, но процентная ставка повысится с 6,5% до 7%. А предельная сумма займа для всех регионов снизится до трёх млн рублей.

Социальные выплаты переведут на карты «МИР»

С начала июля пенсии, ежемесячные пособия и выплаты материнского капитала будут начисляться только на карты национальной платёжной системы «МИР». В случае если у гражданина заведена карта иной платёжной системы - Visa или MasterCard, ему необходимо обратиться в ближайшее банковское отделение и оформить карту «МИР».

Если человек не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день вернёт выплату в Пенсионный фонд и уведомит об этом клиента.

Изменится порядок техосмотра подержанных авто

С 1 июля водители подержанных автомобилей и машин с изменениями в конструкции должны будут проходить ТО в специальных лабораториях. Ранее техосмотр можно было пройти удалённо, отправив фотографии транспортного средства.

Расширенная диспансеризация для переболевших ковидом

Недавно правительство России утвердило углублённую программу диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом. Диспансеризацию можно будет пройти по полису ОМС до конца 2023 года. Теперь обследование будет проходить в два этапа. Первыми пройти расширенное обследование смогут те, кто переболел вирусом в тяжёлой или средней формах.

Стоимость табачных изделий

С 1 июля минимальная стоимость одной пачки сигарет составит 107,78 рубля. Так как в этом году акцизы на табачную продукцию увеличились на 20%, в среднем пачка сигарет стоит сейчас 140 рублей.

Кроме того, с прилавков магазинов исчезнет немаркированный альтернативный табак - сигары, курительный табак, табак для кальяна.

Получение кредита

У граждан, имеющих большое количество долгов, из-за повышения надбавок и коэффициента риска будет меньше шансов на получение потребительского кредита.

Стоит отметить, что долговая нагрузка считается высокой в том случае, когда выплаты по займам достигают половины дохода гражданина после вычета обязательных платежей.