Что изменится в жизни россиян с 1 декабря?

С 1 декабря портал «Госулуги» будет информировать граждан о положенных им льготах. Так, например, родителям с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей – единовременное пособие при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные выплаты до трёх лет в рамках нацпроекта «Демография».

Аналогичную информацию смогут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан.

Также 31 декабря завершается процедура перевода пенсионных и социальных выплат на карту национальной платёжной системы «МИР», который из-за пандемии перенесли с конца октября.

С 14 декабря вступят в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь лист нетрудоспособности можно получить как в электронном виде, так и в бумажном. Больничные листы по беременности и родам также возможно будет получить в электронном виде. В случае самоизоляции листок нетрудоспособности будет оформлен на весь период карантина. Также в случае закрытия детского сада мамочки детей до семи лет получат больничный на всё это время.

С 29 декабря у нотариусов изменится удалённая работа. Теперь нотариусу можно будет подать заявление через «Госуслуги». Также появится возможность дистанционно заверять сделки с участием двух и более нотариусов, принять в депозит безналичные денежные средства, заверить перевод документа на другой язык, получить информацию об открытии наследственного дела.