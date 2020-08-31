Что изменится в жизни россиян с первого сентября

Первое и самое важное – это изменения в учебном процессе школьников. Обязательная термометрия, разделение параллелей, «кабинетная система» и новые формы обучения. Это только малая часть, которая вторглась в традиционный образовательный процесс.

Для учеников начальных классов введено бесплатное горячее питание. Не реже чем раз в день школьники должны получать горячее блюдо и горячий напиток. Закон вступит в силу с первого сентября. График организации горячего питания во всех школах установится до первого октября и постоянно будет мониториться.

Для учителей также есть положительные изменения. С начала учебного года все учителя будут получать дополнительные выплаты за классное руководство. Сумма надбавки составит пять тысяч рублей и будет приходить отдельно от зарплаты.

Во всех вузах страны будет действовать обязательный масочный режим. Менять маски необходимо каждые три часа. Преподавателям без маски можно вести только чтение лекций либо творческие занятия. Важно знать, что всем преподавателям старше 65 лет рекомендовано работать в дистанционном режиме, а иностранным студентам необходима обсервация в течение 14 дней.

С сентября возможно возобновление авиасообщений с ближайшими странами СНГ - Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Арменией и Узбекистаном. Также в правительстве обсуждают вопрос открытия перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

31 июля президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся граждан, которые накопили задолженности от 50 до 500 тысяч рублей и не могут их выплатить. Речь идет только о тех, у кого приставы не нашли доходы и имущество, возможное к списанию в счёт долга. Изменился и процесс оформления банкротства - теперь достаточно подать заявление в ближайшем МФЦ.

Процесс исключения ИП из ЕГРН тоже станет намного проще. Для этого возможны две причины. Первая – данные в налоговую не поступали более 15 месяце; вторая – со дня окончания патента прошло более 15 месяцев. После удаления из ЕГРН предприниматель не сможет снова зарегистрировать ИП в течении трех лет.

С 29 сентября по решению ФСИН России, осуждённые смогут быть переведены в колонии, которые находятся ближе к месту жительства родственников. В расчет идут близкие родственники – супруги, дети, родители, внуки. Перевод будет осуществляться на основании письменного заявления от заключенного. Если в выбранном городе нет колоний, то переселение будет в ближайшее учреждение.