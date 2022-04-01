Что изменится в жизни россиян в апреле?

Прибавка к социальной пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Напомним, что социальные пенсии получают граждане, у которых отсутствует необходимый стаж для получения страховой пенсии, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также дети, чьи родители неизвестны.

Увеличение ставки по льготной ипотеке

С сегодняшнего дня ставка по льготной ипотеке на первое жильё увеличена с 7 до 12% годовых. Изменилась и предельная сумма кредита. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма увеличена с 6 до 12 млн рублей, для остальных регионов — с 3 до 6 млн рублей.

Минимальная сумма первоначального взноса не изменилась — 15% от общей стоимости.

Новое пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет

Согласно положению проекта указа, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации на дату обращения за данной выплатой (в Красноярском крае — 14 046) рублей.

Приём заявлений начнётся с 1 мая, но начисление будет рассчитано с апреля. Таким образом, в мае семьи получат пособие сразу за два месяца — апрель и май.

В России заработал аналог Apple Pay и Google Pay

Некоторые банки подключились к приложению досрочно. Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны c 1 апреля обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Напомним, что зарубежные платёжные системы стали недоступны в нашей стране из-за санкций. В связи с этим большинство российских банков заявили, что готовы с 1 апреля внедрить отечественный аналог. Среди них — «Московский кредитный банк», «Почта Банк», РОСБАНК, банк «Санкт-Петербург», «МТС–Банк», банк «ДОМ.РФ», «Промсвязьбанк», «Абсолют Банк». Некоторые участники рынка внедрили приложение даже раньше срока, например, «Банк Русский Стандарт» и «Экспобанк».

Получение социальной поддержки упростили

Теперь реквизиты банковских счетов, которые граждане закрепили на портале «Госуслуги», будут автоматически использоваться для отправки выплат и пособий. Получателю нужно лишь выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в соответствующих полях в личном кабинете на «Госуслугах».

Зарегистрироваться на «Госуслугах» теперь можно с 14 лет

С 1 апреля регистрироваться на портале разрешено и подросткам с 14 лет. Для этого понадобятся данные СНИЛС, паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смогут регистрировать родители или опекуны, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Также дети и подростки смогут через «Госуслуги» зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание или получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Вводится ответственность за распространение фейков о деятельности госорганов за рубежом

С 5 апреля ответственность за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей будет такой же, как и за фейки о действиях Вооруженных сил РФ — до 15 лет лишения свободы. Также вводится и административная ответственность.

Кроме того, уголовная ответственность будет грозить за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории страны.

Полисы ОСАГО подорожают, но не для всех

С 1 апреля изменяется таблица коэффициентов бонус-малус (КБМ), которая учитывает аварийность водителя при расчёте стоимости ОСАГО. Для аккуратных водителей он слегка подешевеет, но для проблемных станет дороже сразу на 60%.

Изменение таблицы КБМ произошло во время январской реформы ОСАГО, но перерасчёт этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля каждого года, поэтому новые значения будут применяться к водителям с этого дня. Изменение не касается действующих полисов: новый КБМ скажется при оформлении новой страховки.

Участники боевых действий на Украине, ДНР и ЛНР получат статус ветеранов

С апреля в силу вступит принятый в марте этого года закон, согласно которому участников спецоперации на Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами.

Этот статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий, а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.