Что изменится в жизни россиян в декабре?

Выходные

Декабрь — последний месяц уходящего 2023-го, поэтому не за горами новогодние праздники, во время которых россияне будут отдыхать десять дней. На подготовку к праздникам уходящий год подарил больше времени, так как два последних дня декабря — это суббота и воскресенье. На работу российские граждане отправятся 9 января.

И тебя пометят

В преддверии Нового года, как правило, повышаются цены на продукты, которые составляют основу праздничного стола россиян. В этот раз к традиционному перечню добавились и безалкогольные напитки. Дело в том, что с 1 декабря производители этой продукции обязаны наносить на тару обязательную маркировку. Касается это продукции, выпускаемой в стеклянной и полимерной таре, за исключением напитков на основе растительного сырья, нектаров, соков и морсов. Производители и импортёры товаров, подпадающих под действие изменений, должны были в срок до 1 декабря предоставить описание своей продукции в национальный каталог, оплатить и организовать нанесение кодов маркировки на тару и отправить отчёт в систему мониторинга «Честный знак».

Кроме этого, маркировке теперь подлежат никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина. В 2019 году для сигарет, трубок и папирос уже ввели обязательную маркировку. В 2022-м в этот список попали производители и импортёры электронных сигарет, вейпов и жидкостей к ним. Теперь настала очередь и продавцов. На то, чтобы промаркировать остатки продукции на складах и в магазинах, предпринимателям был дан почти год. Если кто-то не успел или просто проигнорировал требование, ему грозят штрафы:

• должностным лицам — от 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки и за продажу немаркированного товара;

• юридическим — от 50 до 300 тысяч за отсутствие маркировки и от 300 тысяч за продажу немаркированного товара.

Изменения правил продажи коснулись также консервированной продукции. Так, планируется, что с 1 декабря 2023-го и до 31 августа 2024 года пока в порядке эксперимента производители будут обязаны наносить маркировку на консервы из: грибов, мяса, мясных субпродуктов, овощей, фруктов, ягод. Кроме этого, в эксперимент будут включены детское питание для младенцев в возрасте до одного года и отдельные виды бакалейных товаров, в частности некоторые снеки.

Не плати лишнего

В декабре вводятся штрафы за навязывание дополнительных услуг, работ или товаров потребителю. Теперь закон защищает нас от навязывания страховок по кредиту банками и МФО, продажи гаджетов вместе с какими-то дополнительными аксессуарами, не входящими в основную комплектацию; расширенное гарантийное обслуживание за доплату. К подобным действиям можно будет отнести предложения от салонов красоты приобрести комплекс по уходу за волосами вместе со стрижкой. От услуг, связанных с содержанием общего имущества дома, при отсутствии их в перечне услуг по договору управления МКД: установка систем видеонаблюдения, сигнализации, охраны, домофона, — также можно будет легко отказаться. Размер штрафа для излишне настойчивых продавцов услуг составит: от двух до четырёх тысяч рублей для должностных лиц организаций и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Помимо этого, для продавцов и исполнителей вводится серьёзная ответственность за отказ в рассмотрении жалоб и предложений потребителей. За игнорирование заявления потребителя должностные лица заплатят штраф 10-30 тысяч рублей, а юридические лица — 100-300 тысяч рублей.

Две пенсии сразу

Поскольку январь начинается с длительных каникул, во время которых государственные учреждения не работают, в декабре пенсионерам будет начислено сразу две пенсии. Но это не бонус, а январская выплата, которая будет поступать на счета с 25 декабря. Январская пенсия при этом окажется больше обычной, поскольку с 1 января 2024 года страховые пенсии должны быть проиндексированы на 7,5%, но следующая будет только в феврале.

Кроме этого, денежные пособия, которые граждане получают с 1 по 8 число месяца, вместо января также будут направлены на счета в декабре. Это коснётся как федеральных, так и региональных выплат.

Кроме того, получателям детских пособий теперь будут приходить уведомления на портале «Госуслуги». Родителей предупредят, если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет зачислить денежные средства, а также о прекращении предоставления социальной выплаты.

Если купил автомобиль

Так, согласно нововведениям для автомобилистов, в декабре, январе и феврале легковые машины и грузовики, чья масса не превышает 3,5 т, должны быть в обязательном порядке «обуты» в зимнюю резину. За передвижение на летней в зимние месяцы владельцы авто будут привлекаться к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Граждане, не уплатившие налог на транспорт, а также не исполнившие обязательства по уплате других налогов, в том числе на имущество и земельного, перейдут в категорию должников, и им будут начисляться пени за каждый день просрочки.

За границу

Летом 2023-го были приняты поправки, регулирующие порядок выезда и въезда в РФ. Закон вступает в силу 11 декабря. Один из его пунктов коснулся требований к паспортам. Дипломатические, служебные и заграничные паспорта становятся недействительными, если документ был утерян, изменились данные владельца, истёк срок оснований на гражданство РФ. Кроме того, если раньше вёлся учёт только выданных загранпаспортов, то теперь в МВД будет зафиксирована информация также о недействительных. Это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.

Конституция РФ позволяет гражданам свободно покидать территорию России и возвращаться обратно. Новый закон определил список россиян, которым запрещён выезд. Подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении; должники; банкроты; военнослужащие ВС РФ и федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба (выезд с разрешения руководства); граждане, имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией); работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет; сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ не смогут свободно покинуть страну. Кроме того, правительством будет определён порядок, согласно которому граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Не сданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.

Гражданам, призванным на срочную военную службу, а также находящимся на альтернативной гражданской службе, и мобилизованным путешествие в другую страну придётся отложить до окончания срока службы (12 месяцев — срочная и 18 месяцев — альтернативная) или мобилизации.

Судебные приставы ограничат выезд за границу должникам, имеющим неисполненные денежные обязательства свыше 30 тысяч рублей. Также не выпустят из страны при наличии долга более 10 тысяч рублей по алиментам, в счёт компенсации вреда здоровью или морального вреда, а также любого другого долга от указанной суммы, который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности. Запрет на выезд может быть наложен из-за требований неимущественного характера. Например, если гражданин отказывается выполнить решение суда.

Без возврата начнут выдворять из страны мигрантов-нарушителей, а работников-иностранцев также ждут обязательные дактилоскопия, фотографирование и медосмотр.

Законопроекты, о которых говорят

- Госдума одобрила во втором чтении проект закона, согласно которому за родителем сохраняется право на пособие по уходу за ребёнком до полутора лет при досрочном выходе на работу.

- Депутаты предложили включить участников СВО и ветеранов боевых действий в список социально уязвимых категорий граждан, а компаниям, которые принимают таких лиц на работу, присвоят статус социальных предприятий. Проект одобрен в первом чтении. Внесён в Госдуму законопроект, запрещающий увольнять в течение года после смерти супруга вдов умерших или погибших ветеранов боевых действий.

- Готовится карательный законопроект, предполагающий введение административной ответственности за утечку биометрических данных. Здесь же рассматривается увеличение штрафов за незаконную обработку персональных данных.

- Праздничный нерабочий день 12 июня предлагается отменить и перенести выходной на 7 ноября — в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Предложение ещё не рассматривалось.

- Лиц с приобретённым гражданством, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, мобилизации или постановки на воинский учёт, предлагают лишать гражданства.