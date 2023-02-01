Что изменится в жизни россиян в феврале?

Индексация материнского капитала

Федеральный материнский капитал увеличится на уровень фактической инфляции. Выплата на первого ребёнка, рождённого в период с 1 января 2020 года, увеличится более чем на 60 тысяч рублей и составит 586,9 тысячи рублей.

Если на первого ребёнка материнский капитал не был назначен, то на рождение второго ребёнка семья получит 775,6 тысячи рублей — это на 82,5 тысячи рублей больше, чем было до индексации. А если они уже получили выплату на первого, то 188,7 тысячи рублей. За третьего и последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было, начнут выплачивать 775,6 тысячи рублей.

Кроме того, будет проиндексирован размер неиспользованной части маткапитала. Но при условии, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля.

Пособия при рождении и по уходу за ребёнком

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребёнка составит 22,9 тысячи рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей. При осложненных родах сумма увеличится до 426,9 тысячи рублей. В случае с работниками Крайнего Севера размер пособия повысится в соответствии с районным коэффициентом.

Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет увеличивается с 7679 до 8591 рубля. Независимо от даты подачи заявления в этом году выплата будет производиться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста.

Выплаты федеральным льготникам

Размер, на который увеличат единую денежную выплату, будет зависеть от того, к какой категории относится получатель. Так, участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС ежемесячную выплату увеличат до 3540 рублей вместо 3100.

Ежемесячные выплаты для инвалидов I группы составят пять тысяч рублей, II группы — 3,5 тысячи, III группы — 2,7 тысячи, детям-инвалидам — 3,5 тысячи рублей.

Размеры выплат Героям Советского Союза и России и кавалерам всех трёх степеней ордена Славы увеличатся с 74,6 тысячи рублей до 83,5 тысячи рублей, а Герои Труда будут получать 61,6 тысячи рублей вместо прежних 55 тысяч рублей.

Страховые выплаты

Вместе с тем увеличатся и страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания. Максимальный размер единовременной выплаты вырастит до 131,7 тысячи рублей, а максимальный размер ежемесячной выплаты до 101,3 тысячи.

Пособие на погребение будет выдаваться в размере 7793 рубля.

Биометрия на «Госуслугах»

С сегодняшнего февраля на портал «Госуслуги» можно будет войти посредством единой биометрической системы. Такая возможность предоставляется пользователям на добровольной основе. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделении банка из списка, указанного на официальном сайте. При этом необязательно быть его клиентом. Сотрудник организации сделает вашу фотографию и запись голоса, а также подтвердит учетную запись на «Госуслугах». Активация учётной записи может занять до пяти дней.

Новая форма в Федеральной налоговой службе (ФНС)

Сейчас незарегистрированным в личном кабинете гражданам налоговая не высылает бумажные уведомления об уплате налогов. На основании заявления человек может получить уведомление только в МФЦ или в управлении ФНС. С 1 февраля вступает в силу новая форма заявления, на основании которой граждане могут получить налоговое уведомление на бумаге независимо от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Штрафы для операторов связи

Операторов связи начнут штрафовать за неисполнение требований по обеспечению устойчивой работы средств связи. Это предусматривается поправками в Кодексе административных правонарушений РФ (ст. 13.43). В нем указано, что операторы должны обеспечить устойчивость функционирования российского сегмента интернета и прочих средств связи в случае отказа в доступе к зарубежным серверам и маршрутной информации. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. рублей.

Деятельность спецслужб

С 3 февраля вступают в силу поправки, согласно которым работа Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Минобороны, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также МВД России выводится из-под действия Закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Исключением останутся те госуслуги, которые предоставляет МВД России и его территориальные органы в соответствии с установленным ФЗ перечнем.