Что изменится в жизни россиян в феврале?

Повышение пенсий

В Госдуме утвердили законопроект об индексации страховых пенсий на 8,6% (больше размера инфляции). В январе размер пенсии уже был увеличен на 5,9%. Следовательно, в феврале пенсионеры получат доплату за январь и проиндексированную пенсию за февраль. После индексации средний размер страховой пенсии в стране составит 18 984 рублей.

Напомним, что ускорить процесс увеличения страховых пенсий потребовал Президент России Владимир Путин.

Пособия на детей

Размер единовременной выплаты на рождение ребёнка увеличивается на 8,4% и составит 20 472 рубля. Также будет проиндексировано пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, его максимальный размер составит 31 282 рубля.

Кроме того, меняются правила выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет. Теперь при подаче заявления родителям следует ориентироваться на прожиточный минимум в регионе, назначенный на год обращения, именно ему будет равна сумма выплаты. А получать пособия могут только те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Также семьи с детьми от трёх до семи лет, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, могут получать ежемесячную социальную помощь. Её размер составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. А пособие на детей от восьми до 17 лет полагается неполным семьям, доход на человека в которых не превышает величины прожиточного минимума.

Материнский капитал

Размер материнского капитала также будет проиндексирован на 8,4%. При рождении первого ребёнка семьи будут получать 542,5 тысячи рублей, а за второго — 483,8 тысячи рублей.

Послабления для должников

Теперь при списании задолженности приставы будут оставлять сумму, равную прожиточному минимуму. Для этого должникам необходимо написать соответствующее заявление.

Порядок выдачи ковидных сертификатов по уровню антител

Цифровые свидетельства будут получать: россияне, которые переболели короновирусом, не обращаясь к врачу, если у них имеется достаточное количество антител; иностранные граждане и граждане РФ, переболевшие, находясь за границей, или привившиеся иностранной вакциной, при условии наличия антител.

Сейчас идёт активное тестирование системы выдачи таких документов.