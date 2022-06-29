Что изменится в жизни россиян в июле?

Тарифы на ЖКУ

С 1 июля в России увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года размеры повышения тарифов каждый регион определяет самостоятельно в диапазоне от 3,2% до 6,5%. В Красноярске и Канске тарифы вырастут на 6,7%, в остальных муниципальных образованиях региона – на 4%.

Индексация зарплат с привязкой к МРОТ

Увеличится заработная плата сотрудников организаций, в которых ставки назначаются в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). Напомним, что с 1 июня МРОТ был повышен на 10%. В Красноярском крае с учётом районного коэффициента и процентной северной надбавки МРОТ вырастет с 22 224 рублей до 24 447 рублей в южных районах и с 36 114 до 39 726 рублей в самых северных.

По закону заработная плата за полный календарный месяц не может быть меньше минимальной установленной отметки, при этом фиксированный оклад без стимулирующих надбавок – может. Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев ранее разъяснил, что после повышения МРОТ есть три варианта развития событий: если сумма надбавки зафиксирована, то зарплата в целом вырастет на процент индексации МРОТ; если работодатель оставил себе возможность регулировать размеры надбавок, то он может уменьшить их пропорционально индексации (тогда зарплата не изменится); если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, то увеличатся обе составляющие.

Защита пенсионных накоплений

В июле вступают в силу поправки в законодательство о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков. Сейчас граждане могут переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но если этот переход был досрочным, они теряют доход от процентов. Причем зачастую недобросовестные страховые агенты не сообщают своим клиентам о потере дохода, при этом деньги идут в резерв предыдущего страховщика. Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Бизнес: налоги, комиссии и цифровой профиль

Впервые зарегистрированные предприятия малого бизнеса и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим – Автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до конца 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Для тех, кто примет в нём участие, станет меньше отчётности, и им не нужно будет платить страховые взносы.

Также вступит в силу закон, направленный против взимания банками повышенных комиссий при переводах денежных средств от юридических лиц физическим. В документе указывается, что размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счёта с клиентом.

К 1 июля на платформе мсп.рф должны быть завершены работы по созданию цифрового профиля предпринимателя. Инфраструктуру для запуска сервиса готовит Минцифры РФ. Ожидается, что эта функция позволит бизнесу быстрее и проще получать меры господдержки, включая льготные кредиты или субсидии.

Процесс оформления паспорта ускорят

Срок оформления российского паспорта будет сокращён до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Сегодня процесс оформления длится 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

К врачу без полиса

С июля вступают в силу поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Это позволит обращаться пациентам за медицинской помощью без полиса ОМС.

Также гражданам больше не обязательно самим выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, то её определит территориальный фонд ОМС. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведения позволят людям получать медицинскую помощь без лишних бюрократических процедур.

Онлайн-база злостных нарушителей ПДД

База будет называться «Витрина данных ГИБДД». Система позволит компаниям проверять своих водителей на лишение водительских прав и наличие многократных нарушений ПДД. Предполагается, что в первую очередь новым сервисом воспользуются каршеринговые компании и агрегаторы такси.

Должникам оставят прожиточный минимум

Должники смогут подать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания не только судебному приставу (эта норма действует с февраля), но и напрямую в кредитную организацию. Это означает, что у людей будет возможность защитить доходы в размере прожиточного минимума даже в случае, если взыскатель уже передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Аттестация экскурсоводов

Согласно новому закону специалистам туриндустрии – экскурсоводам и гидам-переводчикам - придётся проходить аттестацию. Ростуризму ещё предстоит доработать нормативно-правовое регулирование ряда вопросов.

В соответствии с новыми требованиями до конца этого года аттестацию должны пройти более пяти тысяч работников сферы туристических услуг. После этого они могут быть внесены в единый федеральный реестр. За нарушение требований гидам будет грозить административная ответственность.

Упрощение регистрации и получения гражданства

Россиянам облегчат процедуру постановки на учёт по месту пребывания или жительства. Оформить документы можно будет в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – в любом органе в пределах города.

Оформление постоянной регистрации детям до 14 лет будет доступно через портал «Госуслуги». Посещать орган регистрационного учёта для этого больше не потребуется.

Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, которые стали победителями или финалистами общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», смогут получить вид на жительство в нашей стране в упрощённом порядке – без разрешения на временное проживание.

Биологическая безопасность и сельское хозяйство

С июля в стране начнут действовать положения закона о биологической безопасности. Теперь организации, проводящие научные исследования в этой области, обязаны будут информировать государство о своих проектах.

Также начнёт работать система, которая будет отслеживать все стадии оборота пестицидов и агрохимикатов и контролировать достоверность предоставляемых сведений.

Ещё одно нововведение коснётся зерновых культур. В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки.