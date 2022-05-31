Что изменится в жизни россиян в июне?

Усиление властной вертикали

Документ об изменениях в системе публичной власти был принят в конце прошлого года, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с изменениями в Конституции, внесёнными в неё по итогам референдума летом 2020-го. Документ предполагает, что федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных правительств. Согласно пояснительной записке, подготовленной Советом Федерации, с федеральным правительством будут согласовываться кандидатуры министров в таких сферах, как образование, здравоохранение, финансы, государственное регулирование тарифов, жилищный контроль (надзор), строительный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Также установлены единый — пятилетний — срок полномочий региональных парламентов и порядок досрочного прекращения полномочий.

Индексация пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

В результате десятипроцентной индексации минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей.

Вместе с МРОТ вырастут и некоторые пособия, которые зависят от данного показателя.

Кроме того, пенсии неработающих пенсионеров также решено проиндексировать на десять процентов. Средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей. При этом средняя прибавка для каждого пенсионера составит 1,7 тыс. рублей.

Совершенствование системы соцподдержки

Согласно новому закону, реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматически. Для этого потребуется только оставить своё согласие. Сделать это можно будет через «Госуслуги».

Сама социальная помощь с июня должна стать более адресной. В планах правительства - оповещать граждан о доступных для них пособиях. Необходимую для этого информацию возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения при условии, что гражданин даст на это согласие.

В России продлят выплаты пенсий по потере кормильца. Теперь для получателей старше 18 лет, которые окончили школу, но не поступили в среднее или высшее учебное заведение, период выплат будет продлён до 1 сентября года, когда было завершено обучение. Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение, выплаты будут начислять непрерывно.

Кроме того, теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий не придется доказывать факт иждивения.

Лечение препаратами офф-лейбл

С 29 июня в силу вступит закон, в рамках которого для лечения тяжёлых заболеваний у детей можно будет использовать препараты офф-лейбл. Теперь такие лекарства могут использоваться, например, для лечения детских онкологических, гематологических и орфанных заболеваний. Конкретный перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении лекарственных препаратов будет устанавливать правительство.

Паспорт болельщика

Для покупки билетов на некоторые спортивные мероприятия потребуется паспорт болельщика. Их перечень будет устанавливать правительство. В первую очередь речь идёт о футбольных матчах.

Оформить паспорт болельщика можно через «Госуслуги», заполнив необходимое заявление.

Отказать в выдаче паспорта болельщика могут тем, кто ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно будет обжаловать в суде.

Регистрация недвижимости без бумаг

В конце июня заработает новый закон, устанавливающий правила работы МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учёте или регистрации прав и прилагаемых бумажных документов.

Так, документы в электронном формате будут уравнены в правах с бумажными. Это значит, что подавать бумажную версию будет необязательно.

Кроме того, нельзя будет обратиться по почте с заявлением о постановке недвижимости на кадастровый учёт или о регистрации права.

Увеличение возраста на приобретение охотничьего оружия

Согласно закону, который вступит в силу в конце месяца, возраст приобретения охотничьего оружия увеличат с 18 лет до 21 года.

Выдача лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет запрещена.

Кроме того, под запрет попадёт внесение любых изменений в конструкцию оружия либо распространение инструкций о том, как это сделать. Дополнительные ограничения зависят от вида оружия и опыта потенциального владельца.

Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны. Пройти медобследование можно будет только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения. Заключение будет оформляться в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.

Увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности

Штрафы для граждан вырастут в 15–20 раз и достигнут 15–30 тысяч рублей, для юридических лиц — в два-три раза и составят от 100 до 400 тысяч рублей.

Решение было принято на фоне сложного весеннего пожароопасного сезона, во время которого от огня пострадали сразу несколько регионов, в некоторых огонь перекинулся в том числе на населенные пункты.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит два миллиона рублей.