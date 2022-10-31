Что изменится в жизни россиян в ноябре?

Повышение пенсий

В следующем месяце бывших работников угольной промышленности, а также лётчиков гражданской авиации ожидает прибавка к пенсии. Доплату пересчитают тем, кто обратился за ней в период с 1 июля по 1 октября. Отметим, что при этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая даёт право на дополнительные отчисления. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием.

Что касаемо лётчиков, на доплату могут рассчитывать только те, кто имеет выслугу не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушёл на пенсию досрочно из-за проблем со здоровьем, выслуга должна составлять не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Перерасчёт производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 ноября упрощается процесс получения социальной помощи — порядка трёх десятков региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту «Мир».Речь идёт о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, субсидии на приобретение и строительство жилья гражданам, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Теперь при оформлении пособий получателю необходимо указать лишь номер карты, банк автоматически проверяет, действительна ли она и принадлежит ли получателю выплаты. В соответствии с правилами Национальной системы платежных карт зачисление средств происходит в режиме реального времени, но не позднее 30 минут, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Первые пособия по новой системе придут уже в ноябре.

Выплаты мобилизованным

С 1 ноября участники специальной военной операции будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Напомним, что в октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт — эта мера действует до прекращения контракта. В то же время некоторые регионы выразили намерение частично компенсировать мобилизованным плату за ЖКУ.

Осенний призыв

С 1 ноября в России стартует осенний призыв солдат-срочников, который традиционно продлится до 31 декабря. В этом году он будет на 30 дней короче — начало кампании было отложено на месяц, чтобы разгрузить военкоматы и развести потоки мобилизованных и призывников.

В рамках этого призыва на службу должны отправиться 120 тысяч солдат в возрасте от 18 до 27 лет, это на 7,5 тысяч человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тысяч меньше, чем весной. Отсрочка от призыва впервые предоставлена работникам IT-сферы.

Переход на российский софт

В начала следующего месяца стартует эксперимент по переходу госорганов на российское программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники эксперимента — Минцифры, МВД и Росреестр.

Подать заявку на участие необходимо до 1 апреля 2023 года. С 2025 года органам госвласти будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение.

Поддержка бизнеса

С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития для своих подрядчиков – субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка. Таким образом госкомпании смогут рассчитывать на повышение качества продукции и услуг поставщиков.

Поверка счётчиков

С 1 ноября в России начнёт действовать ГОСТ поверки счётчиков воды. Документ предполагает, что выполнять такие работы могут только специалисты из компаний, получивших лицензию. Также впервые закреплены способы самой поверки. Цель нового документа – обезопасить население от мошенников, которые под предлогом поверки ходят по квартирам или обзванивают людей. Проверить, имеет ли право проводить поверку та или иная организация, можно на сайте Росаккредитации.