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Что изменится в жизни россиян в ноябре?

Что изменится в жизни россиян в ноябре?

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Что изменится в жизни россиян в ноябре?

Повышение пенсий, упрощение социальных выплат и многое другое ждёт россиян в последнем месяце осени.

Что изменится в жизни россиян в ноябре?

Повышение пенсий

В следующем месяце бывших работников угольной промышленности, а также лётчиков гражданской авиации ожидает прибавка к пенсии. Доплату пересчитают тем, кто обратился за ней в период с 1 июля по 1 октября. Отметим, что при этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая даёт право на дополнительные отчисления. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием.

Что касаемо лётчиков, на доплату могут рассчитывать только те, кто имеет выслугу не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушёл на пенсию досрочно из-за проблем со здоровьем, выслуга должна составлять не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Перерасчёт производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 ноября упрощается процесс получения социальной помощи — порядка трёх десятков региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту «Мир».Речь идёт о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, субсидии на приобретение и строительство жилья гражданам, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Теперь при оформлении пособий получателю необходимо указать лишь номер карты, банк автоматически проверяет, действительна ли она и принадлежит ли получателю выплаты. В соответствии с правилами Национальной системы платежных карт зачисление средств происходит в режиме реального времени, но не позднее 30 минут, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Первые пособия по новой системе придут уже в ноябре.

Выплаты мобилизованным

С 1 ноября участники специальной военной операции будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Напомним, что в октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт — эта мера действует до прекращения контракта. В то же время некоторые регионы выразили намерение частично компенсировать мобилизованным плату за ЖКУ.

Осенний призыв

С 1 ноября в России стартует осенний призыв солдат-срочников, который традиционно продлится до 31 декабря. В этом году он будет на 30 дней короче — начало кампании было отложено на месяц, чтобы разгрузить военкоматы и развести потоки мобилизованных и призывников.

В рамках этого призыва на службу должны отправиться 120 тысяч солдат в возрасте от 18 до 27 лет, это на 7,5 тысяч человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тысяч меньше, чем весной. Отсрочка от призыва впервые предоставлена работникам IT-сферы.

Переход на российский софт

В начала следующего месяца стартует эксперимент по переходу госорганов на российское программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники эксперимента — Минцифры, МВД и Росреестр.

Подать заявку на участие необходимо до 1 апреля 2023 года. С 2025 года органам госвласти будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение.

Поддержка бизнеса

С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития для своих подрядчиков – субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка. Таким образом госкомпании смогут рассчитывать на повышение качества продукции и услуг поставщиков.

Поверка счётчиков

С 1 ноября в России начнёт действовать ГОСТ поверки счётчиков воды. Документ предполагает, что выполнять такие работы могут только специалисты из компаний, получивших лицензию. Также впервые закреплены способы самой поверки. Цель нового документа – обезопасить население от мошенников, которые под предлогом поверки ходят по квартирам или обзванивают людей. Проверить, имеет ли право проводить поверку та или иная организация, можно на сайте Росаккредитации.

Фото Ирина Яринская
31 октября в 15:22 210
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