Что изменится в жизни россиян в ноябре

Повышение пенсий

В ноябре 2022 года пенсионеры — бывшие работники угольной промышленности и гражданской авиации — смогут рассчитывать на увеличение прибавки к пенсии. В частности, доплаты получают горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари, а также пилоты, штурманы, бортинженеры и бортмеханики воздушных судов. Право на доплату зависит от стажа. Членам лётных экипажей она полагается при наличии выслуги не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В горной отрасли длительность необходимого стажа зависит от условий труда (не менее 25 лет — на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет — в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин). По данным Пенсионного фонда России, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч членов лётных экипажей. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно. С ноября пенсионерам, отметившим 80–летие, удвоится фиксированная часть пенсии по старости.

Новые возможности с картой «МИР»

Если раньше напрямую на карты «МИР» зачислялись в основном федеральные выплаты, то пособия уже в ноябре получателям перечислят на эти же карты. Речь идёт о 27 региональных социальных выплатах. Среди них: ежемесячная социальная стипендия; компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%; ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка; субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; пособия для людей, ухаживающих за инвалидами и др. Теперь перечисления будут только по номеру карты, а не по реквизитам. Банк автоматически проверяет, действительна ли карта, принадлежит ли она получателю выплаты. Зачисление средств будет происходить быстрее, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Вопреки санкциям

В России стартует эксперимент по предоставлению доступа к открытому программному обеспечению. Эксперимент предусматривает предоставление права на использование программ, алгоритмов, баз данных и документации к ним на условиях открытой лицензии, а также возможность для переиспользования ПО с открытым кодом в других проектах. Начинается он с 1 ноября 2022 года и продлится до 30 апреля 2024 года. Участниками эксперимента станут Минцифры России, МВД России, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий на добровольной основе. Иные органы, организации и лица могут подать заявки на участие до 1 апреля 2023 года.

Маркировка

В странах ЕАЭС будет введена маркировка электронных сигарет и электрических испарителей. Решение Совета ЕАЭС вступает в силу 2 ноября 2022 года, но конкретные даты введения и порядок маркировки государства ЕАЭС могут установить самостоятельно. Таким образом государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить «жизненный путь» товара. Сейчас она введена также для молока, табака, лекарств, обуви, шуб и других товаров.

Штрафы за немаркированную рекламу

С 1 ноября за невыполнение новых требований Закона «О рекламе» начнут наказывать штрафами. Нововведения вступили в силу с 1 сентября, но тогда действовал переходный период, во время которого нарушителей не штрафовали. Штрафы с 1 ноября будут для:

— физических лиц — 2–2,5 тысячи рублей за каждое нарушение;

— для юридических лиц — 100–500 тысяч рублей.

В новых требованиях говорится, что рекламодатели: компании, ИП, самозанятые, фрилансеры — обязаны передавать оператору рекламных данных (ОРД) данные о себе и о рекламных кампаниях. Помимо этого, вся реклама в интернете должна быть промаркирована специальной отметкой «реклама» и содержать указания на рекламодателя.

«Зелёные» МКД

В целях создания комфортных и экологически безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых зданиях в силу вступает новый стандарт строительства домов. Стандарт вводит количественные и качественные характеристики оценки многоквартирных жилых зданий в России по «зелёным» критериям и предполагает осуществление градостроительной деятельности, обеспечивающей экологическую безопасность и благоприятные условия для человека. Также будут учитываться наличие предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Через единую систему наш.дом.рф, в которой зарегистрированы все застройщики РФ, они получат возможность пройти цифровую оценку на соответствие.

Новый ГОСТ в ЖКХ

1 ноября вступил в силу новый ГОСТ по проверке счётчиков, приборов учёта в квартирах и домах. Эти правила разработаны для защиты прав россиян от мошенников, которые часто представляются сотрудниками служб по поверке и ремонту. В документе перечислены единые требования к компаниям, проводящим поверку счетчиков. В том числе у юрлица должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки.

Поддержка бизнеса

С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития для своих подрядчиков — субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка. Таким образом госкомпании смогут рассчитывать на повышение качества продукции и услуг поставщиков.

Кредитные каникулы для военных

С 23 ноября упрощается порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО: если заёмщик сам не предоставит документы, подтверждающие факт мобилизации, кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны.

Микрокредиты

1 ноября микрофинансовые организации лишились права выдавать займы под залог недвижимости. Исключение составляют займы для осуществления предпринимательской деятельности.

Вид на жительство станет бессрочным

С 1 ноября в России вводится бессрочный вид на жительство. Менять документы нужно будет, только если при оформлении были допущены опечатки, изменились данные, документ сильно изношен или по достижению 14, 20 или 45 лет. Напомним, что сейчас вид на жительство можно получить только на 5 лет, но есть возможность его продления.

Согласие на обработку персональных данных

У пользователя в личном кабинете «Госуслуг» будут отображаться все согласия, которые он выдавал ранее различным ведомствам при получении государственных и коммерческих услуг. С 15 ноября россияне смогут отозвать своё согласие на обработку персональных данных.