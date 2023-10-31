Что изменится в жизни россиян в ноябре?

Арктическая ипотека

С 1 ноября вступает в действие новая льготная программа ипотеки «Арктическая ипотека». Согласно её условиям, на приобретение жилья в Арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых. Принять участие в программе смогут семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет. Кроме того, на «Арктическую ипотеку» смогут претендовать врачи и учителя, если они не меньше пяти лет проработали в зоне Арктики, а также граждане, которые переселились в эту зону с Украины. При этом возрастные ограничения затрагивают только молодые семьи.

В программе задействован 131 населённый пункт в арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области, а также в Ненецком автономном округе.

Внесудебная процедура банкротства

Оформить банкротство во внесудебном порядке можно будет при задолженности от 25 тысяч до 1 млн рублей. Пенсионеры и граждане, чей единственный доход — единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга, другие категории — через семь лет.

Защита от навязывания товаров и услуг

Со следующего месяца в стране вводятся штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание — до 40 тысяч рублей. Кроме того, до 300 тысяч увеличивается штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований.

«Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несёт лишние расходы», — отмечал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Господдержка технологических компаний

Закрепляются такие понятия, как «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Устанавливаются особенности и условия их деятельности, а также правила создания и ведения реестра таких организаций. Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям и, кроме того, внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.