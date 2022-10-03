Что изменится в жизни россиян в октябре?

Повышение зарплат работникам бюджетной сферы

В этом месяце на 4% должна быть увеличена заработная плата работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, сотрудникам федеральных госорганов, гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Глава правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Нововведения для клиентов банков

С 1 октября условия банковских вкладов раскрываются в виде понятной и удобной таблицы. В ней будут указаны: вид вклада, сумма и валюта вклада, возможность пополнения вклада и имеющиеся ограничения на такую опцию, процентная ставка либо порядок её определения, порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу, порядок продления срока вклада, возможность досрочного снятия денежных средств и другое.

На первой странице договора будет размещаться информация о минимальной гарантированной ставке по вкладам. Она будет выделена рамкой и набрана хорошо читаемым шрифтом. В онлайн-режиме вклад будет оформляться только после ознакомления с данной информацией.

Кроме того, клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции, например, онлайн-кредитование. А также ограничивать параметры таких операций – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определённый период времени. В Центробанке пояснили, что данные нововведения помогут россиянам защититься от мошенников.

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции – для этого будет необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.

Мораторий на банкротство

2 октября истёк срок действия введённого ранее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Напомним, что данная мера поддержки бизнеса и населения была введена правительством с 1 апреля 2022, но только на полгода. В Минэкономики РФ пояснили, что продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве после 1 октября не планируется. При этом в случае необходимости в правительстве готовы обсуждать исключения с профильными ведомствами.

Ограничения для инвесторов

С 1 октября Центробанк ограничил неквалифицированным инвесторам продажу ценных бумаг недружественных стран. Как пояснили в ЦБ, данное решение направлено на минимизацию рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более пяти миллионов российских инвесторов.

Электронные водительские права

В этом месяце в России в тестовом режиме вводятся электронные водительские права. Для предоставления документа водителям необходимо будет установить приложение «Госуслуги Авто», где и будет находиться удостоверение. Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Пока же автомобилистам рекомендуют по-прежнему возить с собой оригинальный документ.

Аккредитация IT-компаний

Минцифры РФ заявило о готовности возобновить процедуру аккредитации IT-компаний в октябре, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее сообщалось, что для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы айтишникам необходимо работать в организациях, аккредитованных Минцифры. На данный момент определено уже 75 специальностей, на которые распространяется отсрочка, однако в ближайшее время этот список будет расширен.

Новые ГОСТы

С 1 октября были введены 69 новых стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ISO и предварительных стандартов). Большую часть из них составляют стандарты в области безопасности труда, посвящённые специальной одежде и средствам индивидуальной защиты.