Что изменится в жизни россиян в октябре?

Заслуженная пенсия

С 1 октября ожидается масштабная индексация военных пенсий, которая, как сообщает Минобороны, затронет более двух с половиной миллионов военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств: ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии и органов внутренних дел. Военные пенсии вырастут сразу на 10,5%, их размер в среднем составит около 42 тысяч рублей. Кроме того, бывшие военнослужащие — участники СВО с октября будут получать 100-процентную компенсацию пенсий.

Если платят — хорошо

Хорошие новости для военных и силовиков относительно индексации заработной платы. Их зарплаты, так же, как и в случае с пенсиями, уже с 1 октября ожидает рекордное повышение на 10,5%.

Увеличение оклада ожидает сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, будет оно гораздо скромнее — 5,5%. Затронет стенографисток, кассиров, экспедиторов, комендантов, бухгалтеров, водителей, охранников и других.

Для работников РЖД повышение зарплаты составит 3%, оно коснётся не только сотрудников железной дороги, но и тех, кто работает в подконтрольных РЖД учреждениях, в том числе образовательных и медицинских.

В полной ипотеке

А вот изменения, связанные с ипотекой, россиян вряд ли порадуют. С 1 октября Банк России вводит “жёсткие правила игры” с банками. Отныне кредитные учреждения при одобрении кредитов на жилье с низким первоначальным взносом будут обязаны применять более высокие надбавки. Сбербанк подал всем пример. Уже с конца сентября первый взнос, если вы оформляете ипотеку в Сбере, составляет от 20,1%. Ипотеки с первоначальным взносом 0% уйдут в прошлое.

Кроме того, максимальный коэффициент будет применяться тогда, когда желающий получить ипотеку чрезмерно закредитован — то есть выплаты по кредитам составляют больше 60% от его дохода. Центробанк пошёл на такие меры, чтобы препятствовать надуванию «ипотечного пузыря» на рынке и снизить процент безнадёжных кредитов, которые заёмщик не в состоянии выплатить, а также вернуть на адекватный уровень стоимость недвижимости. То есть картина такова: если не смог накопить максимальный первоначальный взнос (не меньше 15%), банки будут отказывать в ипотеке или предлагать повышенную ставку, а любителям кредитоваться придётся разобраться с предыдущими кредитами.

Довериться банкам

С 1 октября банки обязаны при обработке внутренних переводов использовать только отечественное программное обеспечение и отечественные сервисы.

Также повышается защита от мошенников: с 1 октября страховые полисы банковских карт должны включать защиту не только от порчи или утери карты, но и от мошеннических списаний.

Наконец, с 1 октября 2023 года сотрудникам Центробанка станет доступна информация обо всех участниках цепочки денежных переводов, которые определяются как мошеннические. Раньше они видели только конечного получателя похищенных средств, теперь же они получат сведения обо всех участниках.

Под подозрение попадут случаи одновременного входа в интернет-банк из разных городов и регионов и оформления кредита через приложение, которое ранее блокировали из-за неправильного ввода пароля. Кроме того, банки обяжут отправлять в базу данных ЦБ сведения о нетипичных финансовых операциях для конкретного пользователя при входе с нового устройства.

«Госуслуги» подстраховались

«Госуслуги» усиливают требования к безопасности. С 1 октября войти на платформу можно будет только при условии двухэтапной аутентификации пользователя. Даже если у вас в настройках не предусмотрена идентификация по смс, то теперь она будет включаться автоматически.

По повестке

Новый тревожный сигнал для военнообязанных. Ужесточается ответственность за нарушения, связанные с неявкой в военкомат по повестке без уважительной причины, и за уклонение от военной службы. Отразится это на размере штрафов. За неявку по повестке в военкомат — вместо трёх тысяч теперь придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Уклонение от воинской службы будет преследоваться в уголовном порядке, санкция составит штраф до 200 тысяч, в отдельных вариантах статья предусматривает лишение свободы. Жёсткие санкции применяются, если призывник объявлен в розыск органами следствия, а не военкоматом.

Кроме того, ужесточили наказание за несоблюдение организациями правил воинского учёта:

если предприятие не оповестило гражданина о вызове в военкомат или не обеспечило ему явку по повестке, должностные лица наказываются штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, а юрлицо — от 350 до 400 тысяч рублей.

Продам гараж

Новый закон о гаражных объединениях за номером 338-ФЗ нормативно определяет порядок пользования общим имуществом на территории гаражного комплекса и чётко формулирует, что такое “гараж”, “территория гаражного назначения”, “гаражный комплекс”. Итак, гараж с точки зрения закона — это нежилое здание, предназначенное для хранения транспортных средств, у которого не более двух наземных этажей и может быть подвал. При этом на территории гаражного комплекса гаражи могут быть как отдельными, так и объединёнными в блоки через единую крышу, общие стены, фундамент и коммуникации.

Новые формулировки значительно упростят споры, связанные с проблемами использования общего имущества между автовладельцами. Также закон регулирует процедуры госрегистрации и кадастрового учета для владельцев гаражей.

Узы гражданства

С 1 октября изменится законодательство о российском гражданстве. Кому-то теперь получить российский паспорт станет быстрее и проще. Так один год трудового стажа в России будет считаться достаточным основанием для получения паспорта РФ. Упрощённый порядок получения гражданства предусмотрен, в частности, для врачей, математиков, инженеров, фармацевтов, высококвалифицированных рабочих. Раньше для этого было необходимо проработать не меньше трёх лет. А вот получить гражданство путём вступления в брак с гражданином или гражданкой России станет возможным только при наличии совместных детей.

Вводится и новый механизм прекращения гражданства. Приобретённого российского гражданства могут лишить за преступления, указанные более чем в пятидесяти уголовных статьях. В том числе за терроризм и экстремизм, дезертирство, добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения, за дискредитацию Вооружённых Сил России и добровольческих формирований. Российский паспорт планируют аннулировать за изнасилование несовершеннолетних, подделку денег или ценных бумаг, уничтожение воинских захоронений и памятников, незаконную продажу оружия, наркопреступления.

Не навреди!

С 12 октября вступают в силу уголовные санкции за контрабанду особо ценных растений и грибов. Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных, а также водных биологических ресурсов. Аналогичное наказание ввели и за умышленное уничтожение или повреждение, незаконные добычу, сбор и оборот особо ценных растений. Одновременно вводится уголовная ответственность и за их контрабанду. За незаконную покупку или продажу краснокнижных растений и грибов при помощи интернета и СМИ теперь можно получить суровое наказание и отправиться за решётку на срок до семи лет со штрафом до трёх миллионов рублей. И даже лишиться имущества, если оно было получено после намеренной порчи или незаконного оборота краснокнижных грибов, растений и их производных. Перечень особо ценных природных объектов должно утвердить правительство.

Витамины дешевле, 18+ и другое

Вводятся изменения в налогообложении: так, НДС на фрукты и ягоды снизится на 10%, а с поставщиков пальмового масла, напротив, снимается льгота — их НДС составит 20%.

Поклонников фастфуда разочарует новость о повышении налоговой ставки на любимую продукцию — HДС вырастет до 20%. Для гамбургеров, сэндвичей, пиццы и аналогичных изделий фастфуда Росстандарт ввёл специальный код. Раньше их относили к хлебобулочным изделиям, что позволяло платить НДС 10%. По закону бизнес закладывает сумму налога в конечные цены, поэтому можно ожидать подорожания продукции.

А с 29 октября кассиры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы журналов и книг могут попросить паспорт у зрителя или покупателя книжной продукции — в том случае, если фильм, книга или журнал имеют маркировку «18+», а у сотрудника возникли сомнения в возрасте потенциального зрителя или покупателя.

С 1 октября запрещается размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов — то есть сначала помещение нужно перевести в нежилой фонд и только потом оформлять как хостел или гостиницу.

За сдачу металлолома теперь можно расплатиться только безналом. Безналичная форма расчётов будет использоваться при приёме у физических лиц лома и отходов цветных и чёрных металлов. Это нововведение позволит повысить прозрачность сферы обращения с ломом и отходами металлов.