Что изменится в жизни россиян в сентябре?

Повышение пенсий

Речь идёт не об индексации, а повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Так, гражданам, которым в сентябре исполнится 80 лет, повысят фиксированную часть выплат с 7567 рублей до 15 134 рублей.

Отметим, что повышения стоит ждать со следующего месяца, то есть в октябре. А если день рождения приходится на конец сентября, то доплату стоит ожидать только в ноябре. Надбавка будет начислена автоматически.

Нововведения для школьников

В новом учебном году для школьников 10-11-х классов вводят новый учебник по истории, который состоит из четырёх томов. В краевом министерстве образования накануне сообщили, что все школы Красноярского края уже снабжены новыми учебниками.

Также для старшеклассников введут занятия по начальной военной подготовке. Школьникам расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях, например при пожаре, военных действиях, карантине или стихийных бедствиях.

В школы вернут серебряные медали. Их будут получать выпускники, у которых в аттестате не больше двух четвёрок. В 2014 году их отменили, однако с 1 сентября 2023 года минпросвещения решило вернуть традицию.

Со следующего месяца в силу вступает закон об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду. Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации». Одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Ребята смогут помогать в библиотеках, в уборке классов, в посадке деревьев на пришкольной территории и так далее.

В школах появятся занятия по профориентации. Они будут проходить раз в неделю. При этом каждое учебное заведение выберет для себя необходимый минимум — базовый, основной или продвинутый.

Штраф за неправильные шины

За езду на шипованной резине летом водителей накажут на 500 рублей. Аналогичное правило действует и на зимний период. В это время водителям запрещено ездить на летней резине. Правило относится к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн.

Нововведения для таксистов

Для водителей введут нормы рабочего графика. С 1 сентября они смогут работать не более 12 часов в смену и не более 40 часов в неделю.

Вместе с тем, работать в такси запретят людям с непогашенной судимостью по ряду уголовных статей: за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабёж, разбой и прочее; а также водителям, накопившим более трёх неоплаченных штрафов и не сдавшим экзамен на знание города.

С 1 сентября самозанятые смогут легально работать в такси. Для этого им необходимо подать заявку в МФЦ или через «Госуслуги».

Поправки для самозанятых

Гражданам, которые оформлены как самозанятые, при подаче рекламы необходимо будет указывать личные данные, а именно: фамилию, имя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Такие поправки защитят права потребителей, которые приобретают товары на маркетплейсах. Раньше данные о себе должны были указывать только компании и частные предприниматели.