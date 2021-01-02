Что нам подарит новый год?

— Верю, что 2021 год будет более стабильным, чем 2020–й. Он станет счастливым, наполненным яркими и добрыми событиями и новостями. Люди начнут уважительнее относиться друг к другу. Дворы станут чище и уютнее. Всем норильчанам я помогу приручить бычка, чтобы он не бодался, а приносил в дом достаток и богатство. Дед Мороз

– Самое большое счастье для новогоднего волшебника – когда у людей всё хорошо, они здоровы, в домах царит порядок и уют, а в душах гармония. Всего этого я и сам жду в новом году. Деды Морозы тоже верят в чудеса и считают, что они зависят от наших мыслей и настроя. Добрые и хорошие мысли — будет чудо, а злые и тяжёлые несут тяготы.

Верю, что 2021 год будет более стабильным, чем 2020–й. Он станет счастливым, наполненным яркими и добрыми событиями и новостями. Нас ожидает улучшение экономической ситуации в стране и в мире, работодатели выплатят своим работникам премию и поднимут зарплату, тарифы на услуги ЖКХ перестанут расти, а люди начнут уважительнее относиться друг к другу. Дворы станут чище и уютнее. Дом каждого — полная чаша, а на новогодних столах будут только самые любимые и вкусные блюда. Всем норильчанам я помогу приручить бычка, чтобы он не бодался, а приносил в дом достаток и богатство. Этот новый год станет по–настоящему семейным. Укрепят свои союзы те, кто давно состоит в браке, создадут семьи те, кто влюблён, а те, кто одинок, встретят свою половинку, и они притянутся друг к другу, как магнитики, как Инь и Янь.

Отдельные пожелания взрослым, папам и мамам. Мамы должны слушаться пап, а папы – баловать и слушаться мам. Жёны должны готовить вкусные блюда и ждать с работы своих супругов, а мужья – спешить домой, к своим родным, близким и любимым. Пусть выходные семья проводит вместе, с пользой для здоровья каждого: чаще бывает на свежем воздухе и посещает спортивные секции.

Деткам тоже надо слушаться пап, мам, дедушек, бабушек, и тогда у них появится всё, что они пожелают. Убеждён, они станут уважительнее к взрослым и будут стремиться получать новые знания. Я хочу, чтобы они больше мечтали, и точно знаю, что все их мечты обязательно сбудутся.

Я себе намечтаю новую резиденцию со всеми удобствами, чтобы дети писали мне больше писем со своими хотелками, а также добрыми словами. Я люблю вместе со Снегурочкой холодным зимним вечером читать детские письма. Они очень искренние и настоящие, очень честные и сердечные. Надеюсь в новом году справить себе новые, внедорожные сани, с большим количеством лошадиных сил, чтобы везде успевать. Нужны мне и помощники. Дел–то у Деда Мороза, особенно под конец года, ой как много.

Любимой газете «Заполярная Правда» желаю развиваться, открывать новые горизонты мастерства и всегда оставаться первой среди СМИ в городе. Больше радовать своих читателей статьями и публикациями, интересными фоторепортажами, новыми авторами, рубриками и проектами. Журналистам желаю лёгкого пера и чтобы муза творчества не покидала их ни на минуту. Процветания старейшему городскому изданию!

Адалина Черняева, мастер маникюра:

– Я жду от нового года, что наконец–то откроют все границы, и мы всей семьей сможем полететь отдыхать в тёплые края. Всем в наступающем году хочу пожелать не бояться мечтать, ведь порой даже самые безумные и, казалось бы, несбыточные желания исполняются, если верить и прилагать усилия. Любите и будьте любимы – любовь творит чудеса и в конечном итоге обязательно спасет мир. Надейтесь на лучшее и творите добро.

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Виктория Кусова, супервайзер:

– Надеюсь, что в новом году мы все сможем собираться большими и весёлыми компаниями, спокойно ходить друг к другу в гости и по магазинам, не боясь ничем

заразиться. Хочется пожелать всем в наступающем году здоровья, чтобы было больше счастливых моментов и поводов для радости. Чтобы люди начали ценить время, проведённое со своими родными и близкими, ведь эти моменты бесценны. Чтобы все трудности остались в этом году. И чтобы в следующем году, если и будут слёзы, то только слёзы радости.

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Надежда Гагиева, специалист по работе с клиентами:

– Я надеюсь и жду, что в новом году общество станет ответственнее относиться к вопросам сохранения своего здоровья, безопасности, соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Если нам говорят, что нужно соблюдать дистанцию, оставаться дома или надевать средства защиты, если болеешь, нужно выполнять эти требования. Ещё хочу, чтобы в следующем году мы стали бережнее относиться к экологии, к окружающей нас среде. Хочется, чтобы наша страна твёрдо встала на путь сохранения природы. Какие–то шаги уже сделаны, я вижу, что в некоторых регионах введено разделение мусора, используются переработанные материалы. Это очень важно, потому что от наших усилий зависит то, какой мы сохраним планету для будущих поколений.

Галина, знает, что всё будет хорошо:

– Новый год однозначно подарит перемены. Верю, что к лучшему. А ещё будут новые путешествия, встречи, мечты. С удовольствием приму в дар от нового года возможность чаще видеться с детьми, чтобы у них хватало средств рвануть на пару недель ко мне на материк. Не помешает и побольше здоровья, оно нужно всем и всегда. Также всегда и всем нам нужна любовь. После сложного 2020 года просто хочется выдохнуть, перевести дыхание и расслабиться. Желаю всем в новом году проживать жизнь со вкусом.

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Сергей Романовский, дайвер:

– Главное, чего я жду от наступающего года, — это поездки в Дахаб, небольшой город в Египте, который считается дайверской Меккой. Подводные ландшафты там невероятно живописные: увидеть можно всё что угодно — от коралловых рифов и стай акул до затонувших кораблей и целых подводных музеев. В принципе любой уважающий себя дайвер должен там побывать, а я занимаюсь подводными погружениями уже лет 15. Вот только мне с этой поездкой как–то не везёт. Планирую её уже пятый год подряд, и каждый раз что–то происходит: то попал в аварию и сломал ногу, затем не получилось пойти в очередной отпуск, ещё через год сменил работу, в 2020 году помешала пандемия. Вот опять откладываю деньги и планирую поездку уже в 2021–м.

Я твёрдо решил: даже если на землю упадёт метеорит или нападут пришельцы, всё равно поеду и наконец–то отмечу эту точку на своей дайверской карте мира.

Г оворит эксперт

— В полночь под бой курантов мы с Дедом Морозом обязательно загадаем, чтобы 2021 год принёс достаток и благополучие, крепкое здоровье, много добрых, интересных и радостных событий, только хороших перемен и перевоплощений. Чтобы сбылись все мечты. Хочу, чтобы с последним днём уходящего года в прошлом осталась и пандемия, а в следующем у всех людей всё стало замечательно. Снегурочка

– Желание попробовать себя в амплуа Снегурочки и Деда Мороза у нашей семьи Ковалёвых, а именно у меня с мужем Михаилом, появилось два года назад. Захотелось сказки наяву, а заодно попробовать себя в чём–то новом. Ну и конечно, костюм Снегурочки очень красивый: надеваешь его и чувствуешь себя девочкой–девочкой. Сын Ярослав, сейчас ему почти четыре года, когда первый раз увидел меня в этом образе, очень удивился. Глазёнки стали большие–большие. Пришлось нам с папой объяснять, что мы помощники самого главного Деда Мороза. Детей много, и за ночь ему очень сложно успеть оставить всем под ёлочкой подарки, а мы взялись ему помогать.

На вопрос «Что нам подарит Новый год?» отвечу как Снегурочка и помощница главного новогоднего волшебника. Новый год подарит детям те подарки, о которых они давно мечтали. В 2021 году ребята будут самыми здоровыми и послушными, станут хорошо учиться, обязательно поедут на летние каникулы к бабушкам и дедушкам. Снегурочке мечтается об отпуске, новых скоростных санях, пушистой белой шубке и о Петербурге — променаде по Невскому проспекту под ручку с Дедом Морозом.

В полночь под бой курантов мы с Дедом Морозом обязательно загадаем, чтобы 2021 год принёс достаток и благополучие, крепкое здоровье, много добрых, интересных и радостных событий, только хороших перемен и перевоплощений. Чтобы сбылись все мечты. Хочу, чтобы с последним днём уходящего года в прошлом осталась и пандемия, а в следующем у всех людей всё стало замечательно. Дедушка Мороз возьмёт свой волшебный посох, стукнет им о сугроб и наколдует нам счастливый и успешный 2021 год.

Всем норильчанам в канун Нового года хочется пожелать, чтобы они были добрее и терпимее друг к другу. Верьте в чудеса и творите их сами для себя, своих детей, родных и близких, коллег. Даже поддержка добрым словом — уже чудо, поскольку придаёт сил и вселяет надежду в перемены к лучшему. Это особенно важно сейчас. Достатка в семьях и благополучия. Долгих и солнечных отпусков, интересных и запоминающихся. Норильчане всегда мечтают о лете, а приехав в лето, начинают скучать по Норильску.

Желаю деткам всегда верить в Деда Мороза и не сомневаться в том, что чудеса существуют. Одни чудеса мы делаем сами, другие происходят независимо от нашей воли, просто потому что так должно быть. Хотелось бы, чтобы ребятня меньше сидела в телефонах, а больше двигалась и гуляла. Чтобы родители рассказали и показали шалунам игры своей молодости: салки, казаки–разбойники, жмурки, прятки.

Пусть уходящий 2020 год уносит с собой всё самое плохое, а 2021–й приносит только радость, счастье, любовь, гармонию, здоровье, новые планы на жизнь и успешную их реализацию.

Яна, мама троих детей:

– Следующий год — знаковый в жизни нашей семьи: старшая дочь идёт в первый класс. Мы все готовимся к этому событию. Кроме того, нам предстоит ремонт, большой и значительный — планируем отселить младших детей от старшей, чтобы не мешали друг другу, тем более что дочери надо будет делать уроки и ей нужны условия для концентрации внимания. Надеемся, что до апреля ограничения снимут, и мы, родители, сможем попасть на выпускной в детском саду. Также надеемся на праздничную линейку и полноценное 1 сентября. Хотим, конечно, слетать в отпуск к морю, зарядиться энергией и с новыми силами приступить к учёбе.

Николай Надежин, преподаватель студии комиксов:

– Мне как педагогу в первую очередь хотелось бы возвращения детей в школы, появления новых интересных проектов. Что до нашей семьи, то в будущем году моя дочь поступает в вуз. Желаю ей успешно завершить учебный год, сдать ЕГЭ по всем предметам на максимальный балл, побывать на настоящем выпускном вечере и поступить на бюджет в выбранный институт. А всем норильчанам, пользуясь случаем, я желаю здоровья и семейного благополучия. С Новым годом!

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Марсель Никоряк, 11 лет, ученик 30–й школы:

– Очень надеюсь, что в следующем году не придётся уже носить защитные маски. Жду, что в скором времени отменят все ограничительные меры, и мы сможем снова, как раньше, ходить в развлекательные центры, кафе и кино, совершать прогулки и поездки. Я желаю всем в новом году здоровья, счастья и много–много улыбок.

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Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»:

– Я рассчитываю, что в новом году смогу исполнить свою детскую клятву. Есть такой старый советский фильм «Верные товарищи» 1954 года. Суть его в том, что несколько школьников, сидя на берегу реки, поклялись, что 30 лет спустя они обязательно встретятся и вместе сплавятся по ней на плоту. В назначенный час один из них собирает давно забывших о данном обещании друзей и отправляется с ними за исполнением детской мечты. Мне этот фильм запал в душу, и однажды, сидя на берегу Волги, уже я предложил своим друзьям заключить схожее пари — 20 лет спустя собраться и сплавиться по великой реке. В этом году исполнилось ровно два десятилетия с того знакового момента. Только друзья, как и в фильме, о клятве и думать забыли, а тут ещё и пандемия. Зато на следующий год трое из четверых товарищей уже согласовали отпуска для поездки. Если всё срастётся, построим плот и пустимся вниз по Волге. С тех давних пор мы толком и не общались, так что будет время вновь узнать друг друга: один теперь компьютерный специалист, другой — прокурор в небольшом городе, у третьего своя строительная фирма, а мне вот выпало стать журналистом.

Татьяна Опарова, индивидуальный предприниматель:

– Моё самое большое желание — это вернуться в прежнюю жизнь. Туда, где не было пандемии, масок, рейдов и других ограничений. Когда в преддверии Нового года норильчане весело праздновали открытие снежных городков, а в учреждениях культуры проходили красивые и весёлые детские праздники. Хочется спокойствия во всём мире — чтобы каждый день не начинался с очередной печальной сводки. А главное, я желаю, чтобы все были здоровы в новом, 2021 году.

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Олег Железных, IT–специалист:

– Чего я жду? Рождения Надежды. Не в смысле, что я её потерял в связи со всей этой коронавирусной эпопеей. Просто решил так дочку назвать. Она должна родиться в первых числах наступающего года. Но всё может случиться и в новогоднюю ночь: уж больно беспокойная она — так активно маму пинает, что та спать не может. Над именем долго не думали, мне кажется, оно идеально подходит для такой непростой для всего мира ситуации. Думаю, что в этом году девочек с именем Надежда появилось на свет немало. А в нашем случае здесь замешана двойная символика. Дело в том, что мы давно хотели завести ребёнка, и всё как–то не получалось. Тут пандемия наступила, решили подождать годик — и на тебе! Мы даже не сразу поверили, думали, тесты врут. У жены сначала истерика случилась — боялась рожать в такой обстановке (это был самый разгар всех ограничений), но сейчас она уже спокойна и ждёт малышку с нетерпением.