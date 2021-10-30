Что нам стоит ТОФ построить

И грянула большая стройка

В Норильск Дмитрий Бакшеев приехал в 1979 году по направлению треста «Гидроспецфундаментстрой», в Ярославском управлении которого он начинал свой трудовой путь после успешного окончания Новосибирского инженерно–строительного института. В то время было создано Норильское управление треста, которое быстро развивалось и заняло лидирующие позиции в фундаментостроении для производственных объектов, жилых домов и зданий соцкультбыта. Управление возглавляли опытные инженеры–строители Владимир Яковлевич Лопатин (начальник) и Владимир Михайлович Трубин (главный инженер). Управляющим трестом был Константин Григорьевич Артемьев, видный инженер–строитель, ранее возглавлявший Карагандинское строительное шахтопроходческое управление треста «Шахтспецстрой».

Норильский промышленный район представлял собой огромную строительную площадку, на которой было задействовано около 75 тысяч человек, включая проектировщиков, подрядные и субподрядные организации. Кроме того, на нужды масштабной стройки работали многочисленные предприятия по всей стране — поставщики материалов и оборудования, предприятия железнодорожного и водного транспорта, доставлявшие в короткий навигационный период грузы для строительства и основной деятельности комбината. Грузооборот Дудинского морского порта тогда превышал семь миллионов тонн в год, значительную часть составляли строительные грузы.

Северная огранка

Безусловно, Норильск стал для многих молодых специалистов стартовой площадкой, где раскрывались способности и деловые качества сотен и тысяч людей. Одним из них стал и Дмитрий Бакшеев, обладавший определённым практическим опытом в фундаментостроении. По прибытии он сразу же окунулся в работу, благодаря имевшимся знаниям и навыкам он быстро освоил специфику строительства фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Дмитрий Семёнович довольно быстро продвигался по служебной лестнице и уже в 1985 году сменил Владимира Михайловича Трубина на посту главного инженера Норильского управления треста «Гидроспецфундаментстрой», который занял должность главного инженера треста в Москве.

Уже тогда Дмитрий Бакшеев выделялся своей профессиональной компетенцией, отношением к порученной работе, желанием и умением вникнуть в суть проблемы и найти оптимальное и верное решение. А проблем было много. Он быстро нашёл взаимопонимание с такими крупными специалистами в службе заказчика, как Леонид Иванович Анисимов, главный инженер УКСа, лауреат Ленинской премии, Альберт Васильевич Сиванбаев, заместитель главного инженера УКСа, замечательный специалист в области фундаментостроения. Дмитрий Семёнович активно сотрудничал со специалистами института «Норильскпроект», Норильской мерзлотной лаборатории, он также поддерживал контакт с московскими проектными организациями и другими. Всё это не только помогало ему в работе, но и подтолкнуло к исследованиям. Его научным руководителем стал Игорь Константинович Растегаев, заведующий отделом красноярского филиала Всесоюзного научно–исследовательского института «ВНИИстройдормаш». Располагая большим объёмом исследований, практическим опытом устройства фундаментов различных типов в условиях Крайнего Севера, Бакшеев в 1992 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 году — докторскую.

В 1988 году Дмитрий Семёнович был назначен на должность главного инженера управления строительства «Таймырэнегострой», которое в 1982 году было передано из состава Минэнерго СССР в состав Норильского комбината. В 1991 он стал заместителем генерального директора Норильского комбината по строительству. В этот период он инициировал создание в Норильске подразделения Российской инженерной академии (РИА), благодаря чему развивалось тесное сотрудничество академии с комбинатом, многие специалисты, работавшие на промышленном предприятии, стали действительными членами и членами–корреспондентами РИА.

К другим берегам

К концу 1996 года строительство производственных объектов в Норильске почти прекратилось (кроме объектов рудной базы в Талнахе), численность строителей на комбинате значительно сократилась, большинство субподрядных организаций прекратили своё существование. И в 1997 году Бакшеев уволился и покинул Норильск, переехав в Москву.

Там огромный опыт Дмитрия Семёновича был востребован. Он успешно работал заместителем начальника «Главмосстроя», затем начальником управления капитального строительства в Управлении делами президента РФ, далее стал заместителем министра региональной политики Российской Федерации, ответственным за подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи. Все эти годы он не прерывал своей общественной деятельности в Российской инженерной академии, являясь членом президиума и заместителем президента академии.

Не стройкой единой

Дмитрий Семёнович — человек разносторонний, круг его интересов не ограничивается работой и наукой. Он с молодости увлекается бардовской песней, является автором многочисленных стихов, большинство из которых посвящены Норильску, его людям, природе. Также он написал Анатолию Васильевичу Филатову — легендарному металлургу, генеральному директору Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина, а в последствии первому генеральному директору «Норильского никеля» — посвящение в стихах под названием «Филатософия», а после смерти легендарного металлурга принимал активное участие в реализации мероприятий по увековечиванию его памяти, в том числе организовал выпуск документального видеофильма о Филатове.

Многие годы Бакшеев активно участвует в общественной деятельности клуба норильчан в Москве и является организатором ежегодных предновогодних встреч норильских строителей, которые приезжают со всей страны. Северяне всегда отличались чувством локтя и коллективизма, такие встречи заряжают позитивом.

Дома Дмитрий Семёнович — примерный семьянин, они с супругой Людмилой Илларионовной создали крепкую дружную семью, окружили любовью и заботой детей и внуков.

Коллеги, друзья и соратники сердечно поздравляют Дмитрия Семёновича с 70–летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья и благополучия!

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Плодотворный труд Дмитрия Семёновича был отмечен высокими званиями и государственными наградами: в 1995 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», в 2000 году — почётное звание заслуженного инженера России; также он награждён почётными грамотами президента РФ и правительства РФ, орденом святого благоверного князя Даниила Московского, орденом «Инженерная слава» и золотой медалью Российской инженерной академии.

Когда Дмитрий Бакшеев приехал покорять Север, в Норильске было развернуто масштабное освоение открытых в шестидесятые годы прошлого столетия Талнахского и Октябрьского месторождений богатых медно–никелевых руд с большим содержанием драгоценных металлов (металлы платиновой группы, золото и серебро). В экстремальных климатических условиях одновременно велось строительство четырёх крупных рудников — «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский» — глубиной от 300 до 1800 метров. Параллельно строились Талнахская обогатительная фабрика, Надеждинский металлургический завод, осуществлялись реконструкция и расширение действующих предприятий — Норильской обогатительной фабрики, Никелевого и Медного заводов, создавались новые мощности энергетики — Хантайская ГЭС, ТЭЦ–2 в Талнахе и ТЭЦ–3 на «Надежде», строились многочисленные объекты инфраструктуры.