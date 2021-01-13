Что нужно делать при обморожении?

Основные участки поражения — нос, уши, щёки, подбородок, пальцы рук и ног. При обморожении на этих участках тела ощущается онемение, покалывание, а также заметно покраснение кожных покровов. Наиболее подвержены риску обморожения дети (из-за незавершенного формирования систем терморегуляции) и пожилые люди.

Самый безопасный метод согревания — тёплая вода, но не горячая. Необходимо поместить поражённые участки в воду на 20–30 минут. Если у человека нет доступа к воде, то также поможет тепло собственного тела. Например, обморожение кисти можно согреть в подмышках.

Если вовремя не предпринять меры, кожные покровы белеют, твердеют и покрываются волдырями. В данном случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. До этого ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом и массировать их. Не используйте электрогрелки, обогреватели и открытый огонь. Так как чувствительность снижена, данные методы могут привести к ожогу кожи.