Что нужно помнить о гриппе?

Грипп – чрезвычайно контагиозное острое инфекционное заболевание, легко передающееся от человека к человеку и распространённое повсеместно. Каждый человек восприимчив к вирусам гриппа. Медики в группу риска определяют детей до двух лет, пожилых людей после 60 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Как же его распознать? Есть несколько характерных симптомов для данной инфекции – высокая температура, одышка, затруднённое дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул, головокружение и затруднение мочеиспускания.

В случае заболевания гриппом врачи рекомендуют остаться дома и обязательно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить развитие осложнений. Важно в первые два дня болезни начать приём противовирусных средств. А вот с жаропонижающими таблетками стоит быть аккуратными и внимательно изучать показания. Не стоит пренебрегать советами врача и его предписаниями. Самое главное – это постельный режим и горячее питьё, особенно полезны травяные или ягодные чаи. Не забывайте соблюдать санитарно-эпидемиологические правила – каждые 4 часа менять защитную маску, ограничить контакт с близкими людьми, не забывать проветривать комнату, прикрывать рот и нос платком, когда чихаете.

Чтобы не допустить заболевания ежегодно нужно проходить вакцинацию от гриппа. Она показана всему населению, особенно людям из группы риска. В пик заболеваемости исключите тесный контакт с окружающими, меньше находитесь в местах большого скопления людей. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. А главное – ведите здоровый образ жизни.