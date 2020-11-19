Что такое ЕГРН?

Об этом напоминает управление Росреестра по Красноярскому краю. Получить сведения о недвижимости можно с помощью выписки из реестра. Но запросить из ЕГРН можно только ту информацию, которая в силу закона является общедоступной. Кроме неё реестр содержит сведения, которые могут получить только собственники недвижимого имущества или их законные представители, а также органы госвласти, местного самоуправления, правоохранительные или судебные органы.

По словам представителей Росреестра, сведения из ЕГРН могут быть востребованы при различных действиях с недвижимостью: продаже или покупке квартиры, земельного участка, дарении, вступлении в наследство и т. д. Чаще прочих требуется выписка из реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Она позволяет получить сведения о законных правообладателях объекта, его адресе, кадастровой стоимости, наличии или отсутствии ограничений (обременений), прав (ипотека, арест/запрет и т. д.).

Запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в бумажном виде можно в офисах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; в электронном виде - с помощью официального сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Стоимость выписки для физлиц - 460 руб. (в электронном виде - 290 руб.), для юридических - 1270 руб. (820 руб. в электронном виде).