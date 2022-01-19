Чтобы был порядок

Гордость и сожаления

В целом результаты работы местной полиции за прошлый год признаны положительными по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

На фоне снижения числа преступлений на 1,5% общая раскрываемость составила 68,8%, по тяжким и особо тяжким – 57%, что выше показателей 2020 года. В 2021-м раскрыты все преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи, поджоги, угоны автомобилей. Также выявлены и раскрыты 38 преступлений, совершённых организованными группами. По сравнению с 2020 годом снизилось число краж - их зарегистрировано меньше почти на 200 случаев. Олег Мусихин, начальник ОМВД России по Норильску, подчеркнул, что такие высокие показатели достигнуты благодаря эффективному взаимодействию всех правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и предприятий, а также рядовых горожан.

Немало внимания полицейские уделяли в прошлом году выявлению случаев коррупции. Раскрыты 25 преступлений, в том числе 5 – в сфере ЖКХ, причинён ущерб на 11 млн рублей. Был раскрыт и случай крупной взятки - почти два миллиона рублей были незаконно переданы главному инженеру одного из предприятий. Кстати, аналогичный случай расследуется сегодня. Кроме того, была установлена преступная группа, члены которой заказывали через Интернет поддельные купюры, а после пытались их сбыть.

Однако проблемы остались, и в первую очередь – это преступления в сфере IT. Хотя раскрываемость их – 41,9%, и это наиболее эффективный результат работы среди всех ОМВД по региону, всё же более 430 преступлений остались в 2021 году нераскрытыми, расследования продолжаются. Так же как и профилактическая работа: полиция не перестаёт призывать горожан к бдительности и здравомыслию при пользовании Интернетом, мобильным банком, банкоматом, отвечая на звонки незнакомцев.

Более 170 миллионов рублей в прошлом году подарили мошенникам норильчане. Один из крупнейших переводов через банкомат – почти три миллиона рублей, причём деньги были взяты в кредит. Целый год норильские полицейские устанавливали круг участников преступления, в том числе в другом регионе, и в ходе служебной командировки задержали одного из участников. Расследование в отношении его соучастников продолжается. Кстати, всего за прошлый год норильские следователи выезжали в служебные командировки 24 раза, из них 20 – по делам о мошенничествах в сфере IT.

- Схожими технологиями пользуются и преступники, распространяющие наркотики, - рассказал Роман Войцешко, заместитель начальника – начальник следственного отдела ОМВД по Норильску. – Ситуация с незаконным оборотом наркотиков вообще остаётся сложной. Да, таких преступлений зарегистрировано на 17% меньше, чем год назад, но возросло число лиц, в этом участвующих. В 2020 году их было 61, а в 2021-м – 64. Кто-то привозит большой объём запрещённых веществ, другие организуют интернет-магазины по сбыту, отсюда и рост числа соучастников. Но работа по противодействию ведётся, в том числе работаем над раскрытием преступлений прошлых лет. В 2021 году завершили 42 дела. Нередко резонансные случаи связаны именно с распространением наркотиков. Например, попытка организации сбыта почти семи килограммов запрещённых веществ. Обвиняемый находился в розыске, скрывался за границей, но всё же был задержан и экстрагирован в Россию. Напомню, что санкция по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Также раскрыты ещё несколько резонансных дел. Одно было совершено ещё в 2007-м – убийство жителя Талнаха. Преступник был задержан в Москве, второй находится за пределами страны, он объявлен в международный розыск.

- В сентябре произошло два убийства в гостинках. Оба без свидетелей и очевидцев. Но мы смогли выйти на след преступников, которые сегодня пребывают в СИЗО-4. Оказалось, это два родных брата 1994 и 1997 г.р. Они приехали в Норильск на заработки, на работу не устроились и решили промышлять грабежом и убивать своих жертв, чтобы не оставлять свидетелей и не быть пойманными, - рассказал Виталий Цауня, заместитель начальника – начальник полиции.

Всего в 2021 году сотрудники следственного отдела Норильского ОМВД направили в суд более 350 уголовных дел.

К новым вызовам готовы

Норильск сегодня наводняют приезжие, и стражи порядка готовы к возможным проблемам, с этим связанным.

- Мы готовы к новым вызовам, - подчеркнул Олег Мусихин. - У нас, например, в оперативном подчинении есть группировки Росгвардии. Да, есть угрозы, но рисков резкого ухудшения ситуации нет. Хотя мы понимаем, что новые правонарушения в связи с массовым приездом будут, например, уже в 2021 году в разы возросло число преступлений, совершённых иностранцами. Чаще речь о подделке документов, реализации недействительных, обороте наркотиков, незаконной постановке на миграционный учёт. Тяжких преступлений, совершённых приезжими, единицы, и все они раскрыты.

Олег Мусихин отметил, что полиция взаимодействует с приезжающими. Так на учёт должны быть поставлены все прибывающие из-за границы, законность их проживания контролируется, в том числе в местах компактного пребывания (специально строящихся городках), в арендуемых работодателями квартирах.

- Крайне важны общая профилактика и разъяснение гостям города правил проживания, индивидуальная профилактика в отношении людей, имеющих криминальный опыт, а также усиленный контроль полиции в общественных местах, - пояснил Олег Мусихин. - Полиция общественной безопасности работает качественно: только участковыми уполномоченными и сотрудниками миграционного отдела в прошлом году выявлено более 50 фактов фиктивной регистрации, предусматривающей уголовную ответственность. Кроме того, в городе не допущено роста уличной преступности. Правда, в быту горожане не всегда дисциплинированны – число преступлений, совершённых в алкогольном угаре, снизилось, но их всё равно было немало – 357.

В прошлом году возросло число погибших на дорогах по сравнению с 2020 годом. 2022-й тоже начался со смертельного случая, несмотря на профилактические рейды. Впрочем, рейды помогли чаще выявлять нарушения ПДД – как правило, автолюбители лихачили на дорогах, забывали пристегнуть ремень безопасности или садились за руль нетрезвыми.

Сегодня в Норильске продолжается установка средств электронного фиксирования нарушений. Совместно с администрацией города и благодаря лично главе города Дмитрию Карасеву разработана программа профилактики преступлений «Умный город». Одна из её подпрограмм отвечает за оснащение Большого Норильска системами видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию на улицах в реальном времени онлайн.

- Выделены средства, в 2022 году начнётся разработка проектно-сметной документации и создание инфраструктуры – прокладка линий и каналов. На 2023 год планируем всё оборудование установить. Уверен, что система покажет себя полезной и поможет как в профилактике преступлений, так и быстрее раскрывать совершённые, - отметил Олег Мусихин.

Он также коснулся горячей сегодня темы сообщений о минированиях школ.

- Полиция среагировала незамедлительно, проверив поступившую информацию и обследовав школы, в том числе и с привлечением кинологической службы. Также мы помогали эвакуировать учеников и педагогов, - рассказал Олег Мусихин. - По периметру зданий учебных заведений видеонаблюдение имеется, в будущем площадь наблюдения будет расширена. Этот вопрос остаётся на контроле руководства полиции как в крае, так и в Норильске. В целом же хочу отметить: итоги работы за год показывают, что наш город остаётся безопасным для жизни и работы. Наши показатели – лучшие в крае среди городов с населением свыше 100 000 человек. Мы надеемся сохранить их и даже улучшить в наступившем году.