Чужих детей не бывает

Крайняя мера

Сегодня на учете в отделе опеке и попечительства Администрации города Норильска состоит 97 неблагополучных семей . Причины постановка их на учёт строго регламентируется законом.

– Статьей 69 Семейного кодекса установлен исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав — рассказывает Инна Кирий — главный специалист отдела опеки и попечительства администрации города Норильска. — Основные случаи: уклонение от исполнения родительских обязанностей, в том числе при злостной неуплате алиментов; когда родитель отказывается без уважительной причины забрать своего ребёнка из родильного дома или иного лечебного или воспитательного учреждения; злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми и применение физического и психологического насилия; покушение на половую неприкосновенность ребёнка; хронические алкоголизм или наркомания родителей; совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ребёнка или супруга.

В Норильске главная причина постановки семьи на профилактический учёт — уклонение родителей от прямых обязанностей, которое может выражаться по–разному, начиная со злоупотребления спиртными напитками или отсутствия заработка и заканчивая отказом от детей.

– Всегда нужно строго разделять трудную жизненную ситуацию и откровенное уклонение, — продолжает Инна Кирий. — В первом случае мы подключаем к этому вопросу социальные службы, например Центр семьи «Норильский», где помогают решить проблемы. Другой момент, когда это целенаправленное и осознанное нежелание следить за своими детьми, такие случаи расцениваются как уклонение. На второе место у нас можно поставить ситуации, когда родители отказываются забирать ребёнка из родильного дома. Если вы думаете, что так поступают исключительно молоденькие девчонки, которые забеременели по глупости, то я вас разочарую: это не так. Встречаются и замужние женщины, имеющие несколько детей. Как правило, это те самые неблагополучные семьи. Однажды у нас был случай, когда женщина родила и буквально сбежала из роддома, а потом ещё долго всем доказывала, что это была не она. Злоупотребление родительскими правами, когда взрослый принуждает своего ребёнка добывать деньги, попрошайничать, в Норильске, как правило, не встречается. А вот жестокое обращение с детьми, к сожалению, у нас на территории есть, так же, как и хронический алкоголизм родителей. Совершение умышленного преступления — единичные случаи.

В отделе опеки и попечительства отмечают, что их главная задача — вести профилактические работы, чтобы сохранить кровную семью. Однако иногда приходится прибегать и к крайним мерам.

– Бывает, что мы упорно, долго и планомерно ведём работу с проблемной семьёй, но, к сожалению, это не приносит положительных результатов, — признаётся главный специалист отдела опеки и попечительства. — Вот тогда и встаёт вопрос об ограничении либо лишении родительских прав. Дети вносятся в федеральный журнал учёта, получают статус, и начинается подбор новой семьи для них. И здесь учитывается всё: причины утраты родительского попечения, особенности самого ребёнка, его возраст и мнение (его спрашивают с 10 лет). По закону на поиски новой семьи отделу опеки даётся всего месяц. Приоритетное право воспитывать таких детей получают, конечно же, родственники. Мы выясняем мнение всех близких (где бы они ни находились), готовы ли они принять ребёнка. Если родственник по каким–либо причинам не может этого сделать, тогда рассматриваются сторонние люди: соседи, друзья, кандидаты на опекунство. Если и в этом случае семья не находится, детей направляют в государственные учреждения — либо в Норильский детский дом, либо в другие патронатные заведения Красноярского края. Такие путёвки выдаются министерством образования региона. Но сразу отмечу, что в деле ребёнка стоит пометка «временно», так как подбор семьи для него продолжат, даже если он оказался в детском доме. Редко, конечно, но случается, что из воспитательного учреждения ребёнок всё–таки попадает в новую семью. Например, в 2020 году таких детей было шесть.

Не без добрых людей...

Получить опеку над ребёнком может не только кровный родственник, в отделе опеки и попечительства таких людей называют кандидатами.

– Им нужно собрать необходимый пакет документов, пройти школу приёмных родителей и встать на очередь, — разъяснят Инна Кирий. — Сегодня в Норильске числятся больше тридцати кандидатов, готовых принять в свою семью чужого ребёнка. Однако большинство из них отдают предпочтение всё же детям младшего возраста, старших берут намного реже. Требования к кандидатам простые: они не должны иметь судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, мира и человечества. У этих людей должен быть постоянный источник дохода, то есть мы должны понимать, что кандидаты берут ребёнка не из корыстных побуждений. Также они ранее не должны быть лишены родительских прав.

Семьям, взявшим на попечение ребёнка, ежемесячно выплачивается государственная поддержка. Эта сумма постоянно индексируется, и сегодня на детей в возрасте от нуля до одного года положены 14 242 рубля 10 копеек; от года до двух лет — 14 853 рубля 90 копеек; от двух до трёх лет — 16 594 рублей 15 копеек; старше шести лет: на мальчиков — 26 129 рублей 69 копеек, на девочек — 26 734 рубля 18 копеек. Как видим, суммы небольшие, поэтому в Норильском отделе опеки и попечительства настаивают, что наши кандидаты — всё же бескорыстные, порядочные люди, которые готовы воспитать неродного ребёнка и сделать его жизнь лучше. Сотрудники социальных служб строго следят за тем, как дети устроились в новых семьях. Поэтому если появится подозрение, что опекунство оформлено в корыстных целях, начнутся проверки. Так, недавно было доказано, что опекун растратил 700 тысяч рублей не в пользу ребенка.

Сегодня в Норильске под опекой находятся 326 детей, большинство из них проживают у родственников. При этом их родители имеют полное право на восстановление своего статуса.

– Для этого им нужно кардинально изменить свою жизнь и отношение к материнству и отцовству, — поясняет главный специалист отдела опеки и попечительства. — Справиться с пагубными привычками, если такие имеются, устроиться на работу, привести в порядок квартиру, предоставить документы, доказывающие, что они стали благонадежным порядочным гражданами. Играет свою роль и выплата алиментов, ведь когда ребёнок попадает под опеку или в патронатные учреждения, ему назначаются алименты, которые обязаны выплачивать как раз родители. У нас был, можно сказать, редкий случай, когда, казалось бы, неизлечимые наркоманы вылечились, поменяли свою жизнь и стали порядочными людьми. Им удалось восстановить родительские права. Но это достаточно редкое явление. Сейчас за год восстанавливаются один–два человека. Почувствуйте разницу: в прошлом году лишили родительских прав 23 человека — 21 — за уклонение от обязанностей, двоих — из–за того, что они оставили детей в приюте. В этом году эту неприятную процедуру уже прошли 11 человек — и все за уклонение от родительских обязанностей.

Самое неприятное в этой ситуации то, что дети, несмотря ни на что, очень привязаны к своим родителям. Хотя многие за свою короткую жизнь успевают прилично настрадаться от взрослых. Их часто оставляют в больницах и приютах, и некоторые ребята даже готовы уйти в чужие семьи. Тем не менее, когда дети вырастают, они ищут своих родителей и зачастую прощают.

Сначала в гости, потом в семью

Существует ещё одна форма поддержки оставленных детей — патронаж. Это временная передача несовершеннолетних сирот из детских домов в семьи, желающие их принять. Ребёнка можно забрать на время каникул, в выходные и праздничные дни. При этом детский дом обеспечивает своего воспитанника питанием и одеждой, то есть принимающая сторона не тратится на содержание гостя. Законным представителем ребёнка остаётся госучреждение, оно контролирует своего воспитанника по месту жительства.

Для оформления патронажа потребуется минимум документов: справка об отсутствии судимости, документы на жилое помещение и заключение медкомиссии. Тем не менее эта форма не так популярна в Норильске, сегодня на временную передачу не оформлен ни один ребенок из детского дома, а сейчас в нём числятся 49 воспитанников. Сотрудники отдела опеки и попечительства слышали истории, когда патронаж перерастал в опеку, но в этих случаях зачастую детей забирали родственники. А ведь эта форма поддержки предусматривает возможность взять ребёнка даже на один день — сходить с ними в кино, кафе или просто погулять. На это способен любой человек, ведь совсем не сложно заглянуть в норильский детский дом и просто познакомиться с ребятами. Тем более что впереди 1 июня — День защиты детей.