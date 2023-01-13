Цифровая инклюзивная платформа «Пространство возможностей» пользуется высокой популярностью среди людей с инвалидностью

Платформа была создана краевым агентством труда и занятости населения. Портал объединяет работодателей и социально ориентированные некоммерческие организации на одной онлайн-площадке.

С помощью инклюзивной платформы «Пространство возможностей» инвалиды могут найти работу, встать на учёт в центре занятости населения, вызвать на дом мобильный центр занятости и другое. Работодателям платформа даёт возможность получить информацию о мерах господдержки при трудоустройстве инвалидов, подать вакансию и просмотреть резюме потенциальных сотрудников. Платформа завоевала уже несколько наград в федеральных конкурсах.

В агентстве труда и занятости населения отметили, что в прошлом году при содействии краевой службы занятости нашли работу более трёх тысяч инвалидов. Центры занятости оказали также людям с ограниченными возможностями здоровья услуги по социальной адаптации на рынке труда, психологической поддержке, профориентации и профессиональному обучению.