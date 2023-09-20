Цифровая платформа «Vаша Zанятость» вышла в финал федерального конкурса лучших управленческих практик «Смарт Диалог»

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы». За победу в конкурсе по направлению «Социальная политика» боролись более 600 проектов со всей России. По результатам отбора финалистами стали 13 практик, среди которых и проект краевой службы занятости.

Эксперты высоко оценили уникальную цифровую платформу «Vаша Zанятость» на базе интерактивного портала агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сервис позволяет участникам СВО и их семьям дистанционно получать весь спектр государственных услуг в сфере занятости: консультации, помощь в трудоустройстве или организации собственного дела, узнать подробнее о мерах господдержки.

«С помощью цифровой платформы граждане получают услуги в удобном для себя режиме. Сервис даёт возможность связаться с персональным карьерным консультантом, онлайн пообщаться с психологом. Для удобства соискателей организовано межведомственное взаимодействие, мы связываемся со своими партнёрами, чтобы комплексно решить жизненную ситуацию клиента», – отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

В октябре стартует общественное голосование за конкурсантов, принять участие в котором сможет любой желающий. Подведение итогов голосования и награждение победителей состоятся в ноябре.