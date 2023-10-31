Цифровой сервис Платформа обратной связи продолжает помогать жителям Красноярья

В октябре жители чаще всего обращались по темам автомобильных дорог, благоустройства, медицины и общественного транспорта. Также среди популярных тематик были: электронная запись к врачу, вывоз мусора, дворы и территории общественного пользования.

Ни одно сообщение не остаётся без внимания. После поступления в систему и обработки они направляются в профильное ведомство, которое курирует направление.

Отметим, всего с начала года через платформу обратной связи было получено более 50 тысяч сообщений. Задать свой вопрос или написать предложение может каждый житель Красноярского края через портал госуслуг, с помощью виджетов (баннеров), размещенных на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях государственных органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».