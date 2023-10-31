Цифровой сервис Платформа обратной связи продолжает помогать жителям Красноярья
Цифровой сервис Платформа обратной связи продолжает помогать жителям Красноярья
Граждане активно направляют обращения, задают вопросы, пишут пожелания. Только за этот месяц через платформу обратной связи было получено 6043 сообщения.
В октябре жители чаще всего обращались по темам автомобильных дорог, благоустройства, медицины и общественного транспорта. Также среди популярных тематик были: электронная запись к врачу, вывоз мусора, дворы и территории общественного пользования.
Ни одно сообщение не остаётся без внимания. После поступления в систему и обработки они направляются в профильное ведомство, которое курирует направление.
Отметим, всего с начала года через платформу обратной связи было получено более 50 тысяч сообщений. Задать свой вопрос или написать предложение может каждый житель Красноярского края через портал госуслуг, с помощью виджетов (баннеров), размещенных на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях государственных органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».