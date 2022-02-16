Цикл публичных лекций от Академии креативных индустрий в Норильске стартует со встреч с урбанистом Святославом Муруновым

Святослав Мурунов - основатель и идеолог Центра прикладной урбанистики, создатель сети общественных культурных центров в России, преподаватель МГУ им. Ломоносова и Высшей школы экономики, эксперт по городским сообществам, социальному проектированию, сетевым моделям и перезагрузке постсоветского города.

Встречи пройдут в два дня - 18 и 20 февраля в 19.00 в креативном пространстве Агентства развития Норильска по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж. В первый день Святослав обсудит с креативными норильчанами авторское определение культурного кода. На следующий день, во время разговора о творческой экономике, он расскажет, кто такие генераторы и зачем нужны проблематизаторы.

Напомним, Академия креативных индустрий – это образовательный проект АРН, запущенный в 2020 году.

Требуется предварительная регистрация https://arnorilsk.timepad.ru/event/1936240/.