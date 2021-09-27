Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях

Во время беседы с молодёжью была затронута тема подростковой преступности. Также ребятам рассказали о том, как вести себя в критических ситуациях, в том числе во время вооружённого нападения на учебное заведение. Для закрепления информации студентам раздали памятки.

Встреча прошла в формате диалога. Учащиеся задавали вопросы, организаторы старались дать исчерпывающие ответы на них. Преподаватели и студенты отметили важность таких встреч, и теперь они будут проходить регулярно.