Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях
Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях
Члены Общественного совета при Норильском ОМВД Валерий Шабурин и Юрий Похабов совместно с помощником ректора по безопасности Заполярного государственного университета Мурадом Вагабовым провели для учащихся урок в рамках профилактики противодействия терроризму и экстремизму.
Во время беседы с молодёжью была затронута тема подростковой преступности. Также ребятам рассказали о том, как вести себя в критических ситуациях, в том числе во время вооружённого нападения на учебное заведение. Для закрепления информации студентам раздали памятки.
Встреча прошла в формате диалога. Учащиеся задавали вопросы, организаторы старались дать исчерпывающие ответы на них. Преподаватели и студенты отметили важность таких встреч, и теперь они будут проходить регулярно.