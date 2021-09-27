МАУ ИЦ «Норильские новости»

Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях

Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях

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Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях

Члены Общественного совета при Норильском ОМВД Валерий Шабурин и Юрий Похабов совместно с помощником ректора по безопасности Заполярного государственного университета Мурадом Вагабовым провели для учащихся урок в рамках профилактики противодействия терроризму и экстремизму.

Cтудентам норильского техникума промышленных технологий и сервиса рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях

Во время беседы с молодёжью была затронута тема подростковой преступности. Также ребятам рассказали о том, как вести себя в критических ситуациях, в том числе во время вооружённого нападения на учебное заведение. Для закрепления информации студентам раздали памятки.

Встреча прошла в формате диалога. Учащиеся задавали вопросы, организаторы старались дать исчерпывающие ответы на них. Преподаватели и студенты отметили важность таких встреч, и теперь они будут проходить регулярно.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
27 сентября в 11:14 650
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