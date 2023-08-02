Дадим огню отпор!

В прошлом году в этом районе огонь уничтожил более 200 гектаров леса. Проблема в том, что в силу удалённости территории пожарным подразделениям сложно добраться до места возгорания и теряется драгоценное время. Также оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию мешает и тот факт, что озеро Лама находится в ведении Таймырского Долгано-Ненецкого района. Законопроекты, которые могут улучшить ситуацию, находятся в стадии разработки. При этом для тушения прошлогоднего пожара были сформированы команды из волонтёров экологического проекта «Ламалокация», сотрудников «Заповедников Таймыра» и «Норильскникельремонта». Тогда перед добровольцами стояла задача сдержать распространение огня до прибытия пожарных десантников из Красноярска. Помогла природа - прошёл сильный дождь, но выгореть успела большая территория.

Отметим, что участники «Ламалокации» - сертифицированные спасатели управления пожарной безопасности центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ «Норникеля». Огнеборцы задумались, как тушить пожары в этом труднодоступном месте в сложившейся ситуации, и разработали проект «Ламалокация01». Заявку подали на конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». И сегодня благодаря средствам гранта на озере Лама создан пожарный пост. База, соседствующая с визит-центром «Заповедников Таймыра» и палаточным лагерем для отдыха сотрудников «Норильскникельремонта», оснащена всем необходимым для тушения леса в прибрежной зоне. Главное — есть высокопроходимый и скоростной катер - с мотопомпами, рукавами и пожарными стволами. Катер поможет тушить базы отдыха и суда. Но, как подчеркнул руководитель проекта Олег Пилюгин, не надо строить иллюзий.

- С помощью одного пожарного катера потушить природный пожар сложно. Но вот сдержать распространение огня до прибытия сил из города - сможем. Также потушим небольшой домик. У нас два ствола, так что охладим территорию вокруг огня, тем самым защитив другие строения и природу. Мотопомпа — мобильная, её можно перенести на любой водоём поближе к пожару. Для эффективной работы команды проводим регулярные учения и боевые развёртывания. В работе пожарного поста активное участие принимают «Норильскникельремонт» и «Заповедники Таймыра». Мы заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Поддерживает нас и Таймырское лесничество. И всё же пожар лучше предотвратить. Поэтому регулярно патрулируем береговую зону и при этом не только следим за обстановкой, но и проводим беседу с отдыхающими, - пояснил Олег Пилюгин, профессиональный пожарный, член Общественного совета при Норильском ОМВД.

Всем прибывающим на Ламу волонтёры стараются рассказать о действующих нормативах и правилах в области пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также раздают листовки, разработанные Федеральным агентством лесного хозяйства и учреждением «Авиалесохрана». В памятке содержится информация об ответственности граждан, указан телефон прямой линии лесной охраны.

Ещё один важный момент: на Ламе нет сотовой связи. Спутниковый телефон - дорогое удовольствие, им пользуются единицы. В Норильске и на плато Путорана уже несколько лет успешно функционирует туристический радиоканал «Таймыр». Он работает на разрешённых для гражданского использования рациях. Рации, настроенные на специальный канал, есть практически на любой туристической базе и у людей, которые часто посещают эти места. В случае пожара через радиоканал нужно сообщить место очага и номер горячей линии лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Следующий шаг: по радиоканалу нужно запросить пожарный пост «Ламалокация01» и сообщить о возгорании, указав место. До прибытия пожарного катера стоит постараться своими силами потушить пожар или предотвратить его распространение.

Пока готовился материал, стало известно, что «Ламалокация01» заняла первое место на региональном этапе Международной премии «Мы вместе», которая призвана поддержать проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни, в номинации «Территория для жизни».