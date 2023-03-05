Дайте другой глобус

Новая реальность

На данный момент для российского туриста сложилась ситуация, при которой в привычные и популярные страны лететь дорого, а некоторые так и вовсе для нас закрыты. Взять, к примеру, Турцию, Египет, Таиланд. Во–первых, санкции изрядно перекроили все воздушные коридоры, что сказалось на ценах авиаперелётов. Особенно это касается Таиланда — перелёт обойдётся минимум в 100 тысяч рублей на человека в обе стороны, да и цены на всё в стране теперь не самые приятные, в частности из–за изменения соотношения рубля к бату. Поездка в Египет обойдётся дешевле — в районе 50 тысяч рублей в июле. И пожалуй, это одно из самых комфортных и бюджетных направлений в этом году. Однако стоит учитывать, что и в стране пирамид, как и везде, цены на отдых выросли на 30–40%. Самой дешёвой в плане перелётов остаётся Турция — в обе стороны перелёт обойдётся всего в 30 тысяч рублей. Цены на проживание остаются приемлемыми, но вот с точки зрения безопасности это не лучший выбор. Турцию продолжает потряхивать афтершоками после недавнего чудовищного землетрясения. Да и в целом политическая обстановка в преддверии президентских выборов, которые пройдут этой осенью, крайне нестабильная.

Главные плюсы этих трёх направлений — относительно низкая цена путешествия по сравнению с другими странами и возможность снять наличные, а где–то даже и расплатиться картами «Мир», что существенно упрощает жизнь туриста.

Старушка Европа

У большинства россиян сложилось устойчивое убеждение, что отдохнуть в Европе теперь невозможно — визы не выдают, нашего брата там не любят и т. д. На самом деле, даже в этом году побывать в Старом Свете можно, хоть и не без трудностей. На данный момент только весьма ограниченное число стран перестали выдавать визы гражданам России: это Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Румыния, Бельгия и Нидерланды. В остальных получить шенгенскую визу можно, легче всего — во Франции, в Греции, Венгрии, Испании, Италии, Словении. Однако стоит учитывать, что стоимость шенгенской визы для россиян выросла в этом году с 35 до 80 евро, а максимальный срок её изготовления увеличен с 10 до 45 дней. Поэтому подавать документы лучше заранее. Кроме этого, в большинстве регионов количество таких разрешений ограниченно, так что оптимальный вариант — оформлять визу в Москве, а для этого необходимо личное присутствие. И учтите, что заявления принимаются только в рабочие дни. При этом ехать в Москву лучше уже в ближайшее время, так как сейчас и билеты в столицу стоят дешевле, и скорость обработки заявок выше, ведь пока не сезон. Да и в случае отказа будет время выбрать другое направление.

– Есть один очень важный момент, — рассказывает туроператор Эльвира Панфилова. — Для успешного получения шенгена недостаточно просто собрать необходимый пакет документов, нужно ещё доказать свою платёжеспособность. В первую очередь потребуется справка о доходах за последние три месяца. Чем выше доход путешественника, тем больше вероятность того, что он получит одобрение. Также нужна справка из банка о состоянии счетов. Средств должно быть достаточно, чтобы на человека в день имелось примерно 120 евро. При этом в посольстве отслеживают, постоянно ли счёт пополняется или человек взял кредит за день до подачи документов. Это делается на случай, если путешественник решит остаться в стране на ПМЖ. В общем, если вы не стеснены в средствах, то шенген получите без проблем.

Помимо сложностей с визой, у русского путешественника есть ещё одна насущная проблема — блокировка российских карт в европейских странах. Снять наличные со счёта не удастся даже в банке. Как вариант, можно через доверенных лиц оформить карту в Казахстане. Однако тут следует быть очень осторожным и лучше действовать с помощью проверенных людей. В интернете немало фирм, предлагающих подобную услугу, но среди них попадаются мошенники. Можно поступить и по старинке — купить евро перед поездкой, а также взять с собой часть средств рублями. Обменять «деревянные» на местную валюту в банках можно без проблем.

Вдарим по экзотике?

А может, ну их, эту Европу и привычные направления, и махнуть в поистине неизведанные страны? Как там сейчас американский континент с его Мачу–Пикчу и долиной Наска? Увы, здесь нас опять начинают кусать за пятки авиаперелёты. Пересечь Атлантику и раньше стоило дорого, а теперь, когда оптимальные маршруты заблокированы, добираться до Кубы, США, Мексики, Перу выходит более чем накладно. Одному человеку при идеальном раскладе и предварительной покупке билетов перелёт туда–обратно обойдётся в 150 тысяч рублей, но лучше планировать с запасом — 200–250 тысяч рублей. Соответственно, на отдых вдвоём в этих странах придётся спустить на один только перелёт от 300 до 500 тысяч рублей. Согласитесь, весьма существенная разница в цене, причём совершенно непредсказуемая. Для сравнения: при поездке в Париж билеты туда–обратно обойдутся в 60 тысяч рублей на человека. При таком раскладе как–то начинаешь задумываться: а не потратить ли те «лишние» 100–200 тысяч рублей, отданные за билеты, на себя любимого в другой стране? Даже отдых на Мальдивах уже не кажется таким дорогим.

Такая же ситуация складывается и с азиатскими странами. Взять, к примеру, некогда недорогой в плане перелётов и при этом невероятно атмосферный Непал. Всего пару лет назад съездить туда и обратно можно было за 60 тысяч рублей, теперь же стоимость билетов переваливает за 200. К тому же лететь в Непал и не заскочить в Тибет — моветон. Но Тибет — составная часть Китая, а он свои границы для иностранных туристов ещё не открыл. Самих китайцев из Поднебесной выпускают, а вот гостей страна до сих пор не принимает. Возвращаясь к американскому континенту, стоит отметить, что не теряет своей привлекательности Куба. Да и русских там любят. Если плюнуть на переплату за перелёт, то отдохнуть можно вполне комфортно.

Африканское сафари

В прошлом году именно этот континент начал неожиданно и довольно успешно теснить с пьедестала чемпионов — Турцию и Египет. Россияне распробовали новые направления с их колоритной экзотикой и приемлемыми ценами. Например, прямое авиасообщение и недорогие билеты позволяли с комфортом добраться до Занзибара, где туристов ждали невероятно атмосферное сафари и приятный отдых на побережье. Сейчас прямого сообщения нет, что, конечно, сказывается на цене перелёта, тем не менее она остаётся приемлемой. Так что в целом Занзибар — крайне интересная альтернатива поднадоевшим странам. В особенности рекомендуется посетить Танзанию в феврале–марте. Ведь именно в этот период вся саванна приходит в движение. Начинается так называемая большая миграция, и можно стать свидетелем невероятной картины — тысячи антилоп, стада слонов и множество другой живности перекочёвывают с одного места на другое. Если Африка манит, то придётся малость раскошелиться. В прошлом году двухнедельный тур «всё включено» стоил 250 тысяч рублей, а теперь только за билеты придётся отдать около 200 тысяч рублей с человека.

Загадочная Азия

Ещё одно любопытное направление для русского туриста — Вьетнам. Хотя бы потому, что там сейчас работают карты «Мир», но только в банкоматах и терминалах оплаты VRB — можно снять нужную сумму с карты и даже рассчитаться картой в некоторых магазинах, где такой терминал есть. Если едете в страну менее чем на 15 дней, виза вам не требуется вообще, если на более длительный срок, то её можно оформить дистанционно. Из существенных недостатков — дорогой перелёт (150 тысяч рублей). А ещё важно грамотно выбрать период, чтобы не попасть в сезон дождей, который в разных регионах идёт в разное время. Те, кто не любит пляжный отдых, могут отправиться в самое сердце Вьетнама — Хошимин (бывший Сайгон). Массу впечатлений подарят и сам город, и исторические экскурсии, которые оттуда стартуют. Например, поездка в «Железный треугольник» и тоннели Кути, оставшиеся со времён вьетнамской войны, — это само по себе первоклассное приключение. При этом цены на жильё, экскурсии и еду относительно невысокие. В общем, если бы не стоимость перелёта, это направление вполне могло бы попасть в топ лучших мест для отдыха.