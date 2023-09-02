Дали праздник на–гора!

Старт празднику дали спортивные состязания. На стадионе «Солнышко» прошёл турнир команд предприятий «Норникеля» по мини–футболу. Вокруг поля для любителей активного отдыха были организованы площадки для игры в уличный баскетбол, волейбол, соревнования по армрестлингу и дартсу. Особенно впечатляюще смотрелась надувная полоса препятствий, преодолеть которую вприпрыжку или ползком могли как дети, так и их родители.

На площади Горняков развернули свою работу интерактивные площадки. Активисты из «Молодой гвардии» предлагали погрузиться в атмосферу дворовых игр со скакалками, попрыгать в классики. Сотрудники талнахского филиала библиотеки проверяли гостей на знание таблицы Менделеева — спрашивая, какие химические элементы добывают в местных месторождениях. Почувствовать себя горняком можно было, подобрав комплект спецодежды для спуска в шахту. Центр внешкольной работы устроил блиц–турнир на шахматном поле. Рядом жители района соревновались в маневренности на самокатах. Популярностью у участников гуляний пользовались столы с конструкторами–балансирами, аквагримом и пряничной росписью. Запечатлеть этот день на память предлагали в фотозоне «Национальный колорит».

Для ценителей истории района и любопытных гостей рудной столицы талнахский филиал музея работал бесплатно. Экскурсия на свежем воздухе прошла по туристической тропе «Музей На–Гора». Из рассказа музейного сотрудника слушатели узнали о том, как норильские рудари не так давно могли позволить себе слетать в Москву за кружечкой любимого пенного; какой рекорд по глубине установил рудник «Скалистый», и что в талнахские квартиры, оказывается, подают воду прямо из артезианской скважины. Прокатившись с автобусной экскурсией по окрестностям района, можно было расширить краеведческие знания.

Градус веселья поднялся под зажигательные ритмы хореографических и вокальных номеров, когда на сцену вышли творческие коллективы Городского центра культуры. Со словами поздравления к горнякам обратился глава города Дмитрий Карасев:

– Я искренне поздравляю всех с этим значимым для нашего города праздником! Труд горняков очень ценен для нашего города. Благодаря вам мы живём и развиваемся. Спасибо вам за это! Желаю вам и вашим семьям добра, счастья, успеха, благополучия!

Фееричным завершением праздничного дня стало выступление Полины Гагариной. Несмотря на ветер и дождь, она продемонстрировала зрителям все прелести объёмного и глубокого тембра с диапазоном в три с половиной октавы. Хореография на грани акробатики буквально приковывала взгляды к сцене. Для норильчан прозвучали известные хиты исполнительницы: «Колыбельная», «Нет», «Вода», «Спектакль окончен». В каждой песне Полина передавала пожелания для горняков: чтобы в их жизни «больше не было драмы»; чтобы они «шагали, не грустили» по жизни с высоко поднятой головой. И молодёжь, и горожане постарше практически в унисон с артисткой исполнили хит Виктора Цоя «Кукушка».

– Я восхищаюсь вашим трудом, вашим мужеством. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и чтобы каждый день приносил вам настоящую радость, — обратилась к виновникам торжества артистка.