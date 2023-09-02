Дали праздник на–гора!
Дали праздник на–гора!
На правах флагмана горнодобывающей отрасли «Норникеля» площадкой для празднования Дня шахтёра стал Талнах. И каждый в этот день мог найти занятие по душе.
Старт празднику дали спортивные состязания. На стадионе «Солнышко» прошёл турнир команд предприятий «Норникеля» по мини–футболу. Вокруг поля для любителей активного отдыха были организованы площадки для игры в уличный баскетбол, волейбол, соревнования по армрестлингу и дартсу. Особенно впечатляюще смотрелась надувная полоса препятствий, преодолеть которую вприпрыжку или ползком могли как дети, так и их родители.
На площади Горняков развернули свою работу интерактивные площадки. Активисты из «Молодой гвардии» предлагали погрузиться в атмосферу дворовых игр со скакалками, попрыгать в классики. Сотрудники талнахского филиала библиотеки проверяли гостей на знание таблицы Менделеева — спрашивая, какие химические элементы добывают в местных месторождениях. Почувствовать себя горняком можно было, подобрав комплект спецодежды для спуска в шахту. Центр внешкольной работы устроил блиц–турнир на шахматном поле. Рядом жители района соревновались в маневренности на самокатах. Популярностью у участников гуляний пользовались столы с конструкторами–балансирами, аквагримом и пряничной росписью. Запечатлеть этот день на память предлагали в фотозоне «Национальный колорит».
Для ценителей истории района и любопытных гостей рудной столицы талнахский филиал музея работал бесплатно. Экскурсия на свежем воздухе прошла по туристической тропе «Музей На–Гора». Из рассказа музейного сотрудника слушатели узнали о том, как норильские рудари не так давно могли позволить себе слетать в Москву за кружечкой любимого пенного; какой рекорд по глубине установил рудник «Скалистый», и что в талнахские квартиры, оказывается, подают воду прямо из артезианской скважины. Прокатившись с автобусной экскурсией по окрестностям района, можно было расширить краеведческие знания.
Градус веселья поднялся под зажигательные ритмы хореографических и вокальных номеров, когда на сцену вышли творческие коллективы Городского центра культуры. Со словами поздравления к горнякам обратился глава города Дмитрий Карасев:
– Я искренне поздравляю всех с этим значимым для нашего города праздником! Труд горняков очень ценен для нашего города. Благодаря вам мы живём и развиваемся. Спасибо вам за это! Желаю вам и вашим семьям добра, счастья, успеха, благополучия!
Фееричным завершением праздничного дня стало выступление Полины Гагариной. Несмотря на ветер и дождь, она продемонстрировала зрителям все прелести объёмного и глубокого тембра с диапазоном в три с половиной октавы. Хореография на грани акробатики буквально приковывала взгляды к сцене. Для норильчан прозвучали известные хиты исполнительницы: «Колыбельная», «Нет», «Вода», «Спектакль окончен». В каждой песне Полина передавала пожелания для горняков: чтобы в их жизни «больше не было драмы»; чтобы они «шагали, не грустили» по жизни с высоко поднятой головой. И молодёжь, и горожане постарше практически в унисон с артисткой исполнили хит Виктора Цоя «Кукушка».
– Я восхищаюсь вашим трудом, вашим мужеством. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и чтобы каждый день приносил вам настоящую радость, — обратилась к виновникам торжества артистка.