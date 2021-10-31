Дамба против «Дельты»

Болезнь молодеет

Сейчас в России ежедневно выявляются более 35 тысяч инфицированных коронавирусом, а смертность от этого заболевания составляет около тысячи человек в день. Таких пугающих показателей не было зарегистрировано в РФ за весь период пандемии. И это далеко не предел. Аналитики предсказывают, что уровень заболеваемости будет продолжать расти и дальше.

– Учитывая опыт трёх предыдущих волн, мы можем с уверенностью сказать, что пик заболеваемости приходит к нам в Норильск с опозданием примерно на четыре–шесть недель. Поэтому обострения ситуации у нас на территории в этот раз мы ожидаем где–то в ноябре — первой половине декабря, — сообщил Коба Кавтеладзе.

Сейчас в Норильске для заболевших коронавирусом развёрнуто 130 коек. Основной госпиталь теперь будет располагаться в Оганерской больнице — это 120 мест, ещё десять приготовлено в детской межрайонной больнице на случай, если ковид вызовет серьёзные осложнения у детей. Ведь если раньше они переносили COVID–19 практически бессимптомно, то более агрессивная «Дельта», успевшая вытеснить остальные штаммы заболевания, оказывает влияние даже на молодые и крепкие организмы.

– Вирус захватывает всё более молодые слои населения, — отметил Коба Кавтеладзе. — В три предыдущих волны мы не организовывали подобные специализированные больничные места. Тогда детская больница использовалась в качестве госпиталя для долечивания уже шедших на поправку пациентов. Сейчас мы пытаемся максимально разгружать койки в городской больнице № 1, потому что не можем точно спрогнозировать, когда именно начнётся активный рост заболеваемости. Это лишь вопрос времени. Исходя из тревожных прогнозов, хочу ещё раз обратиться к населению с просьбой: пока у нас всё ещё более–менее стабильно и ситуация контролируемая, пройдите вакцинацию — это единственный способ предотвратить осложнения в случае заражения ковидом. Подавляющее большинство пациентов, которые лечатся сейчас в больнице, отказывались от вакцинации. Из тех, кто в реанимации, вообще ни один не привит. Все вакцинированные переносят болезнь либо вообще бессимптомно, либо в очень лёгкой форме без дискомфорта и серьёзных последствий.

В случае крайней необходимости медики могут увеличить количество мест в ковидном госпитале Оганерской больницы со 120 до 440, а на базе детской — до 160. Ещё 80 коек заложено на эти цели в городской больнице № 2. Во время предыдущих волн заболеваемости такого количества коек не требовалось.

Примите меры

Стоит отметить, что вакцина в городе есть в достаточном количества, и можно без проблем сделать прививку. В Норильске работают шесть прививочных пунктов, очередей там нет, и обратиться туда можно даже без предварительной записи, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Этой возможностью на данный момент воспользовались 57 591 человек. И хотя количество, на первый взгляд, кажется внушительным, коллективный иммунитет на территории пока не достигнут. Необходимо вакцинироваться минимум ещё 50–60 тысячам жителей, чтобы он был сформирован.

Отдельное направление — это обследование жителей на наличие коронавирусной инфекции. ПЦР–тестирование регулярно проходят представители профессий, которые по долгу службы плотно работают с населением. Отдельной строкой идут и сотрудники «Норникеля» — компания тщательно следит за здоровьем своих сотрудников.

А сейчас в соответствии с указом губернатора Красноярского края каждый прилетевший на территорию должен в течение трёх дней пройти тестирование, дождаться результата и только после этого он имеет право выходить на работу и посещать массовые мероприятия. Это касается и взрослых, и детей. Тестирование могут не проходить только те, кто уже вакцинировался или может представить справку о том, что недавно переболел коронавирусом.

Если тест положительный, то с таким гражданином оперативно выходят на связь сотрудники поликлиники по месту его прописки. Если по истечении двух суток после сдачи ПЦР с человеком не связались врачи, можно считать себя здоровым и выходить на работу.

– Тестирование граждан, прибывающих в наш город, проводится на базе детской межрайонной больницы, — рассказал Коба Кавтеладзе. — Всем, прилетающим в Норильск, ещё в самолёте предлагают заполнить анкету, где содержится вся необходимая информация о сдаче ПЦР–тестов. Затем эти бланки передаются в оперативный центр, организованный администрацией города. Там данные обрабатываются, и уже сотрудники центра отбирают граждан, которые не попадают под другие категории тестируемых, с ними выходят на связь и предлагают сдать анализ бесплатно.

Тестирование проводится ежедневно с 08.00 до 22.00, кроме воскресенья. Пока работает один пункт — в Центральном районе. В день туда обращаются не более 35 человек. Если количество горожан, желающих сделать тест, возрастёт, такие же пункты откроют в Талнахе и Кайеркане.

Укрепляем позиции

Между тем грядущая четвёртая волна коронавируса напомнила о дефиците медицинских специалистов в Норильске. Власти города планируют новые меры по решению кадрового вопроса. Так, глава города Дмитрий Карасев рассказал, что на декабрьской сессии горсовета будут рассмотрены изменения в программу по привлечению медиков.

– Сейчас врачам, согласившимся переехать в Норильск, из местного бюджета выделяется по одному миллиону рублей, я предложил рассмотреть возможность выплачивать подъёмные в два миллиона. Кроме того, квартиры, предоставляемые им по приезду, по истечении определённого срока должны будут перейти в собственность этих специалистов. Пока установлен предварительный — 10–летний — срок работы в Норильске. Депутатам предстоит обсудить и проголосовать за или против таких предложений. Если они одобрят, меры вступят с силу с 1 января 2022 года, — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул: дефицит специалистов присутствует во всех отраслях, но особенно — в здравоохранении. Город предпринимает максимум усилий, чтобы удержать уже работающих людей и привлечь новых.

– Есть поручение губернатора региона о взаимодействии с медуниверситетом Красноярска по целевой подготовке кадров для последующей работы в Норильске.

Соответствующее письмо я подготовил и направил на согласование в университет и минздрав края. Надеюсь, с 1 января соглашение начнёт действовать. Также я обратился в минздрав с просьбой командировать к нам на время «медицинский десант» из 21 сотрудника дефицитных специальностей, чтобы помочь нашим специалистам. Подобный опыт уже был, надеюсь, он станет удачным и в этот раз, — рассказал Дмитрий Карасев.

В администрации города понимают, что мало пригласить людей, надо удержать и тех, кто уже работает. Сегодня много жалоб на то, что в межрайонной больнице № 1 не хватает персонала, врачей, качество лечения падает. Ходят слухи о закрытии кардиологии, объединении ЛОР–отделения и офтальмологии.

– Дефицит кадров есть во всех медучреждениях города. ЛОР и офтальмология в больнице не объединены, а лишь расположены на одной площади. Кардиология испытывает потребность в специалистах, сейчас стараемся привлечь профильных врачей. На рабочей встрече с руководителями медучреждений мы обсудили возможные варианты развития событий. В течение недели они представят свои предложения. То, что город сможет выполнить сам, сделаем, остальное передадим в край, согласно подчинению учреждений, — поделился Дмитрий Карасев.