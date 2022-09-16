Дан старт очередному грантовому конкурсу «Норникеля»
Дан старт очередному грантовому конкурсу «Норникеля»
Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» предназначен для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтёров предприятий компании «Норникель».
Авторы социальных проектов могут претендовать на получение грантов от 100 тысяч до 6,5 млн руб. на поддержку своих общественно полезных инициатив. Общий грантовый фонд конкурса — 155 млн руб. География реализации проектов — Норильск и Таймыр, Мончегорск и Печенгский район Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский район Забайкальского края.
Традиционно конкурс насчитывает девять номинаций, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтёрского движения и социальной поддержки наименее защищённых слоев населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, благоустройство и реконструкцию общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры, повышение качества услуг некоммерческих организаций.
«В конкурсе социальных проектов 2022–2023 мы рекомендуем участникам развивать региональное партнёрство, ориентироваться на открытость и прозрачность в своей деятельности и оценивать её эффективность, а также внедрять инструменты монетизации. Для компании важны и значимы проекты, которые улучшают качество жизни людей на территории, создают устойчивые изменения и поддерживают лидеров изменений в местном сообществе», — отметила Ирина Жуйкова, руководитель департамента социальной политики «Норникеля».
С 2020 года подача заявок на конкурс осуществляется через онлайн-платформу. Благодаря обратной связи отдельные функции и возможности онлайн-платформы были доработаны и улучшены — интерфейс позволит быстро справиться с подачей заявки. Для удобства участников в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки, а также методические материалы.
К уже традиционным обучающим региональным семинарам добавится возможность получить онлайн и офлайн-консультацию от региональных экспертов — участников проекта «Акселератор НКО». Жители отдалённых посёлков получат возможность принять участие в очных семинарах и выездных мастер-классах по социальному проектированию и управлению проектом от экспертов конкурса.
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 23 декабря.