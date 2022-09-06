Дан старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил, что регион готов к вакцинации. Для иммунизации взрослого и детского населения в край уже поступило более 545 000 доз вакцины («Совигрипп» и «УльтриксКвадри»).

«Иммунизация против гриппа остаётся самой эффективной мерой защиты. Так, в прошлом сезоне доля гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний по сравнению с предыдущими годами снизилась более чем в два раза. Также не регистрировались летальные исходы среди заболевших», — отметил Дмитрий Горяев.

Он напомнил, что защитный эффект после вакцинации наступает через 8-14 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому вакцинироваться необходимо уже сейчас.